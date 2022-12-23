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В Самаре состоялся "Важный завтрак" для депутатов и студентов

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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При поддержке "Единой России" и партроекта "Выбирай свое" парламентарии поделились с молодежью рецептами любимых новогодних блюд.

Фото: samara.er.ru

Студенты Самарского государственного колледжа сервисных технологии и дизайна и представители молодежных объединений области совместно с депутатами фракции "Единая Россия" Самарской губернской думы продемонстрировали, какую здоровую и полезную еду можно приготовить в канун главного семейного праздника.

Готовить по-самарски, это, конечно же, с любовью и из продуктов, произведенных в 63-ем регионе. уверены участники "Важного завтрака".

Первый заместитель председателя Самарской губернской думы Марина Антимонова считает, что в такой неформальной обстановке люди лучше узнают друг друга.

"Я буду очень рада, если ребята увидят, почувствуют и собственное мнение сформулируют по отношению ко мне лично, к моим коллегам по думе, потому что обычно нас видят издалека, когда совещания какие-то проходят, заседания, комитеты. И порой не складывается впечатления именно как о человеке, о личности. Достаточно формально воспринимаемся. А здесь - живое общение, я буду рада, если меня лучше узнают как человека. Я живой человек, я женщина, я мать, жена, мечтаю быть бабушкой", - поделилась Марина Антимонова.

А за соседним столиком сковородой вооружилась председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Марина Сидухина, рассказывает студентам и волонтерам секреты идеальных блинчиков.

"Я с молодежью ощущаю себя всегда молодой, красивой и здоровой. Если серьезно, всегда очень здорово, когда рядом с тобой молодежь. Это говорит о том, что им интересно и здоровое питание, и общаться с нами. Это - настоящий заряд энергии перед такими позитивными, самыми добрыми праздниками - Новым годом и Рождеством", - считает замсекретаря Самарского реготделения партии Марина Сидухина, координатор партийного проекта "Крепкая семья".

Председатель регионального совета сторонников партии "Единая Россия" Татьяна Санникова уверена, что все самое главное в жизни происходит в семье, и чаще всего - за завтраком.

"Мы с реготделением партии "Единая Россия" решили совместить "Важный завтрак" с проектом "Выбирай свое". Готовят сегодня наши почетные гости, члены партии и сторонники "Единой России", и делают это из самарских продуктов", - рассказала она.

В приготовлении новогодних блюд приняли участие депутат губернской думы Ирина Долгополова, председатель общественного совета партпроекта "Выбирай свое" Ирина Михайловская  и председатель Женсовета Второй гвардейской армии Екатерина Колотовкина.

Объединив усилия, депутаты фракции "Единая Россия" в региональном парламенте и студенты колледжа приготовили 10 новогодних блюд. Депутаты поделились также своими семейными традициями и рецептами. А после все вместе обсудили актуальные вопросы молодежной политики за "Важным завтраком", который прошел в Самаре уже в третий раз.

Возможно, эта традиция тоже станет вполне самарской. Следующий завтрак сторонники партии планируют провести в канун 8 марта и Дня защитника Отечества. Традиционно будут готовить из самарских продуктов и в качестве шеф-поваров выступят координаторы партийных проектов "Единой России".

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

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Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

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