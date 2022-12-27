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Wink представляет кинорецепт оливье: комедии, сказки, драмы и концерты на новогодние каникулы

САМАРА. 27 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В долгожданные новогодние каникулы Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома") соберет в уютной гостиной всю семью, чтобы смотреть кино, сериалы и концерты звезд. Зрителей ждут добрые комедии, волшебные сказки, истории любви и, конечно, оливье и Иван Васильевич, который заблудился во времени.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Начать можно с семейной новогодней комедии "Оливье" (12+) с Сергеем Шакуровым, Ириной Пеговой и Станиславом Дужниковым в главных ролях. Картина буквально пропитана атмосферой доброго советского кино. Праздничное семейное застолье вдруг начинает идти не по плану и превращается в комедийный балаган и серию неожиданных стендапов. Фильм будет доступен для просмотра в Wink с 29 декабря.

Предновогодние традиции поддержит и фильм "Грозный папа" (6+). Удивительное путешествие во времени старшим поколениям напомнит бессмертную советскую комедию, ведь Грозный в названии — тот самый Иван Васильевич, сменивший профессию. Поссорившись с сыном, царь Иван Грозный (Евгений Гришковец) случайно ранит его. Отец готов на все, чтобы исправить ошибку, даже отправиться в прошлое. Вот только попадет Грозный в ХХI век, где познакомится с коллегой по семейному несчастью: археолог Никита Осипов (Кирилл Кяро) тоже не может найти контакт со своими детьми. Чем закончится эта история, зрители Wink узнают 30 декабря.

Комедия "Здравствуй, Дедушка Мороз!" (6+) — честный и смешной репортаж из самой гущи новогодних событий. Журналисту Дмитрию (Виктор Логинов) не повезло: Новый год он встречает на работе, потому что готовит материал о трудовом подвиге дедов морозов в новогоднюю ночь. Чтобы погрузиться в профессию, журналист одевается Дедом Морозом и ходит по домам поздравлять детишек. Так он встречает мальчика Сашу (Роман Петров), который искренне верит, что волшебник сможет исполнить его желание — вернуть папу. Случится ли новогоднее чудо? Wink ответит на этот вопрос 30 декабря.

Тему волшебства в реальной жизни продолжит норвежский семейный фильм "Приключения Тедди" (6+). Маленькая Марианна мечтает о живой игрушке — плюшевом медвежонке Тедди. В канун Рождества она встречает свою мечту на ярмарке — нужно лишь немного удачи, чтобы выиграть мишку в лотерее. Но игрушка достается другому, и Тедди начинает полное приключений путешествие, чтобы добраться до настоящего друга. Эту красивую сказку можно будет посмотреть в видеосервисе Wink 31 декабря.

Для ценителей других жанров Wink предлагает захватывающие сюжеты из жизни обычных людей со всей планеты. Так, австралийская драма "Бегущие за волной" (18+) перенесет зрителей с заснеженных улиц и катков на солнечный берег. Бош (Люк Хемсворт) обожает серфинг и живет вполне беззаботно, пока из-за нелегальной подработки у него не начинаются проблемы. Пытаясь избежать встречи с полицией, он уезжает из городка и берет с собой сына Рокита (Расмус Кинг), с которым его, в общем-то, мало что связывает, кроме любви к серфингу. Смогут ли отец и сын поймать одну волну и начать свою жизнь заново? В Wink картина появится 30 декабря.

Российская мелодрама "Честный развод 2" (16+) рассказывает классическую историю, как сложно быть успешным и одновременно соблюдать баланс "семья-работа". У Гены (неожиданная роль Александра Робака) отлично получается смешить людей, а у его жены Миланы (Агата Муциенице) — быть менеджером стендапера. Однако рабочие отношения все больше расшатывают личные, и брак уже на грани распада. Чем готов рискнуть Гена, чтобы спасти семью, и как эту идею встретит Милана, зрители увидят 31 декабря.

Пытаются разобраться в семейных отношениях и герои картины "По-мужски" (18+). Кажется, что жизнь 35-летнего Глеба (Антон Лапенко) похожа на мечту: красавица-жена Полина (Екатерина Щербакова), собственный бизнес и загородный дом. Он явно умеет добиваться результата. Тем удивительнее, что в случайном конфликте с нетрезвым соседом Глеб не решается по-мужски разобраться с хамом, ударившим жену. Что это — бесхарактерность или стремление к компромиссу? Почему жизнь героя с этого момента больше не будет прежней, Wink покажет 3 января.

Французско-немецкая мелодрама "Быстрый словарик любви" (18+) рассказывает о том, как пытаются найти общий язык совершенно разные люди. Анна (Софи Ройз) — забытая публикой и режиссерами актриса. Жизнь заставляет ее заниматься частными уроками, и она берется обучать технике речи юношу из приюта Адриана (Милан Хермс). Общение вчерашнего трудного подростка-вора и бывшей кинозвезды перерастает в отношения, которые толкают пару на безумные поступки. Чем закончится эта история, зрители увидят в видеосервисе Wink 6 января.

Завершает подборку киноновинок триллер "Сестры" (16+) с Ириной Старшенбаум и Никитой Ефремовым в главных ролях. В семье Ани и Андрея, которых они играют, давно зреет конфликт: муж не контролирует агрессию, а жена не способна ему противостоять. Пытаясь спасти себя и ребенка от абьюзивных отношений, Аня находит в интернете ссылку на видео о таинственном сообществе "сестер", которые помогают попавшим в беду женщинам. Мистические обряды с привлечением темных сил — все это очень похоже на секту. Ане нужно решить, готова ли она пройти этот путь до конца. Фильм появится в Wink 6 января.

Получить эмоциональный заряд на будущий год поможет не только кино, но и концерты любимых исполнителей. Начиная с 30 декабря подписчикам Wink будут доступны концерты от канала Velvet Music — отличная возможность зажечь с Ёлкой, Мари Краймбрери и группой "Винтаж".

Даты цифровых премьер могут быть изменены по инициативе правообладателей.

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