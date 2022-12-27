Самарцев научили создавать мобильные и веб-приложения без использования кода

13-14 декабря региональный центр инноваций StartupSamara провел бесплатный онлайн-интенсив "No-code разработка IT-решений". Участники без опыта в программировании под руководством экспертов из школы Zerocoder за два дня смогли разработать собственные приложения на no-code платформах Glide и Bubble.
No-Code - это динамично развивающееся направление в ИТ. Данный способ разработки позволяет создавать приложения, веб-сайты и многие другие цифровые продукты без использования кода. Графические пользовательские интерфейсы и визуальные подходы упрощают процесс создания IT-продуктов и делают его доступным для рядовых пользователей ПК. Сейчас на таких системах создают не только одностраничные сайты - современные no-code-инструменты позволяют создать практически все что угодно (от чат-бота до маркетплейсов) за считанные дни.
"Это прекрасный инструмент для тестирования гипотез. В первую очередь зерокодинг, или no-code-разработка помогают командам быстро и почти бесплатно создавать прототипы своих продуктов, что важно для любого начинающего стартапа. Можно легко собрать минимально жизнеспособный продукт, показать его рынку, получить обратную связь и первых заказчиков", - отметил руководитель регионального центра инноваций StartupSamara Александр Клюкач.
В рамках первого дня участники разбирали один из самых простых в освоении новичком сервис Glide. Он представляет из себя облачную платформу для визуального программирования мобильных приложений PWA-типа (визуально и функционально трансформирует сайт в приложение) на базе Google-таблиц. Об основных правилах работы с сервисом рассказал создатель студии разработки нетиповых ИТ-решений ITSalt.ru Максим Никитин.
На второй день участники перешли к более мощному и сложному по функционалу сервису - Bubble. Платформа позволяет работать с бэкендом, базами данных, бизнес-процессами и версткой, а также дает возможность расширять функционал за счет дополнительных плагинов. Всего за несколько часов работы в группах участники смогли создать полноценные работающие приложения: маркетплейс, интернет-магазин студии цветов, аналог социальной сети и мессенджер. В конце встречи участники, набравшие больше всего баллов за два дня работы, получили ценные призы от школы Zerocoder и StartupSamara.
Записи интенсива с подробным разбором работы с платформами можно посмотреть на официальной странице StartupSamara ВКонтакте. Также чтобы оперативно узнавать о следующих мероприятиях регионального центра инноваций - подписывайтесь на рассылку ВК.
Организатором мероприятия выступил региональный центр инноваций StartupSamara при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.
Последние комментарии
В данном здании находится Управление по вопросам миграции ГяуМВД России по Самарской области
Значит слушания это фикция
лучше оплатить один раз пакет для ведения бизнеса,который возьмет на себя часть работы по организации
класс,такое скопление людей и полезной информации,которой можно обменяться,для того чтоб развиваться в своем направлении
сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее