Самарцев научили создавать мобильные и веб-приложения без использования кода

13-14 декабря региональный центр инноваций StartupSamara провел бесплатный онлайн-интенсив "No-code разработка IT-решений". Участники без опыта в программировании под руководством экспертов из школы Zerocoder за два дня смогли разработать собственные приложения на no-code платформах Glide и Bubble.

No-Code - это динамично развивающееся направление в ИТ. Данный способ разработки позволяет создавать приложения, веб-сайты и многие другие цифровые продукты без использования кода. Графические пользовательские интерфейсы и визуальные подходы упрощают процесс создания IT-продуктов и делают его доступным для рядовых пользователей ПК. Сейчас на таких системах создают не только одностраничные сайты - современные no-code-инструменты позволяют создать практически все что угодно (от чат-бота до маркетплейсов) за считанные дни.

"Это прекрасный инструмент для тестирования гипотез. В первую очередь зерокодинг, или no-code-разработка помогают командам быстро и почти бесплатно создавать прототипы своих продуктов, что важно для любого начинающего стартапа. Можно легко собрать минимально жизнеспособный продукт, показать его рынку, получить обратную связь и первых заказчиков", - отметил руководитель регионального центра инноваций StartupSamara Александр Клюкач.

В рамках первого дня участники разбирали один из самых простых в освоении новичком сервис Glide. Он представляет из себя облачную платформу для визуального программирования мобильных приложений PWA-типа (визуально и функционально трансформирует сайт в приложение) на базе Google-таблиц. Об основных правилах работы с сервисом рассказал создатель студии разработки нетиповых ИТ-решений ITSalt.ru Максим Никитин.

На второй день участники перешли к более мощному и сложному по функционалу сервису - Bubble. Платформа позволяет работать с бэкендом, базами данных, бизнес-процессами и версткой, а также дает возможность расширять функционал за счет дополнительных плагинов. Всего за несколько часов работы в группах участники смогли создать полноценные работающие приложения: маркетплейс, интернет-магазин студии цветов, аналог социальной сети и мессенджер. В конце встречи участники, набравшие больше всего баллов за два дня работы, получили ценные призы от школы Zerocoder и StartupSamara.

Записи интенсива с подробным разбором работы с платформами можно посмотреть на официальной странице StartupSamara ВКонтакте. Также чтобы оперативно узнавать о следующих мероприятиях регионального центра инноваций - подписывайтесь на рассылку ВК.

Организатором мероприятия выступил региональный центр инноваций StartupSamara при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.