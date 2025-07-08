В "Крыльях Советов" незаконно работал мигрант

Самарский ФК "Крылья Советов" нарушил миграционное законодательство, сообщает Счетная палата региона. Нарушение было выявлено в ходе проверки использования средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидий Фонду поддержки и развития футбола в Самарской области.
По данным Счетной палаты, клуб "привлек к трудовой деятельности иностранного гражданина без получения в установленном порядке разрешения на привлечение и использование иностранных работников".
Кроме того, аудиторы установили признаки неэффективного финансового управления, нарушения бюджетного законодательства и общих требований к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам.
По итогам контрольного мероприятия внесены представления в адрес министерства спорта Самарской области и Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области об устранении выявленных нарушений и недостатков.
Отчет о результатах проверки направлен губернатору, в Самарскую губернскую думу, а копии отчета - в министерство имущественных отношений Самарской области, в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области и в прокуратуру региона.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.