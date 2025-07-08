В "Крыльях Советов" незаконно работал мигрант

Самарский ФК "Крылья Советов" нарушил миграционное законодательство, сообщает Счетная палата региона. Нарушение было выявлено в ходе проверки использования средств областного бюджета, предоставленных в виде субсидий Фонду поддержки и развития футбола в Самарской области.

По данным Счетной палаты, клуб "привлек к трудовой деятельности иностранного гражданина без получения в установленном порядке разрешения на привлечение и использование иностранных работников".



Кроме того, аудиторы установили признаки неэффективного финансового управления, нарушения бюджетного законодательства и общих требований к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам.

По итогам контрольного мероприятия внесены представления в адрес министерства спорта Самарской области и Фонда поддержки и развития футбола в Самарской области об устранении выявленных нарушений и недостатков.

Отчет о результатах проверки направлен губернатору, в Самарскую губернскую думу, а копии отчета - в министерство имущественных отношений Самарской области, в ГСУ ГУ МВД России по Самарской области и в прокуратуру региона.