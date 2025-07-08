Дисквалифицированный Владимир Писарский хочет тренироваться с "Крыльями Советов"

Нападающий Владимир Писарский хочет тренироваться в Самаре с командой на базе "Крыльев Советов" в период своей дисквалификации из-за косвенного участия в процессе ставок на матч в букмекерской конторе, пишет "Чемпионат".
"Владимир Писарский приехал в Самару и уже посетил базу "Крыльев", чтобы обсудить с руководством и юристами варианты возвращения в клуб. У игрока действующий контракт с клубом. Он хочет провести сезон дисквалификации в Самаре и тренироваться под руководством Магомеда Адиева", — добавил источник издания.
Напомним, что Писарскому запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение четырех лет, из них один год реального запрета и три года — условно. В отношении Писарского установлен испытательный срок два года.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.