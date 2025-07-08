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Футбол Спорт

Дисквалифицированный Владимир Писарский хочет тренироваться с "Крыльями Советов"

САМАРА. 8 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Нападающий Владимир Писарский хочет тренироваться в Самаре с командой на базе "Крыльев Советов" в период своей дисквалификации из-за косвенного участия в процессе ставок на матч в букмекерской конторе, пишет "Чемпионат".

"Владимир Писарский приехал в Самару и уже посетил базу "Крыльев", чтобы обсудить с руководством и юристами варианты возвращения в клуб. У игрока действующий контракт с клубом. Он хочет провести сезон дисквалификации в Самаре и тренироваться под руководством Магомеда Адиева", — добавил источник издания.

Напомним, что Писарскому запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение четырех лет, из них один год реального запрета и три года — условно. В отношении Писарского установлен испытательный срок два года.

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