Дисквалифицированный Владимир Писарский хочет тренироваться с "Крыльями Советов"

Нападающий Владимир Писарский хочет тренироваться в Самаре с командой на базе "Крыльев Советов" в период своей дисквалификации из-за косвенного участия в процессе ставок на матч в букмекерской конторе, пишет "Чемпионат".

"Владимир Писарский приехал в Самару и уже посетил базу "Крыльев", чтобы обсудить с руководством и юристами варианты возвращения в клуб. У игрока действующий контракт с клубом. Он хочет провести сезон дисквалификации в Самаре и тренироваться под руководством Магомеда Адиева", — добавил источник издания.

Напомним, что Писарскому запретили осуществлять любую связанную с футболом деятельность в течение четырех лет, из них один год реального запрета и три года — условно. В отношении Писарского установлен испытательный срок два года.