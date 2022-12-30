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Религия Общество

Прямую трансляцию Рождественского богослужения из Софийского собора самарцы смогут посмотреть на региональных телеканалах

САМАРА. 30 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Рождественскую ночь в храмах Самарской области пройдут праздничные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий проведет Рождественское богослужение в Софийском соборе в ночь с 6 на 7 января с 22:00 до 02:30.

В связи с ростом числа случаев заболевания вирусными инфекциями врачи рекомендуют жителям губернии ответственно отнестись к своему здоровью и воздержаться от посещения многолюдных мест в период новогодних дней.

Прямая онлайн-трансляция праздничного богослужения будет доступна на телеканалах "Самара 24", "Самарское губернское телевидение" (канал "Губерния"), "Самара-ГИС" и "Тольятти 24".

Также трансляция будет вестись на youtube-канале ГТРК "Самара" и в официальных пабликах сети "ВКонтакте" ( "СОВА", "Самара-ГИС" ), а также в мобильном приложении телеканала "Самара-ГИС" на базах iOS и Android и в Паблике телеканала "Самара-ГИС" сети "ВКонтакте"; "Тольятти 24", "Самарская область", а также на официальных сайтах ГТРК "Самара", Самарского областного вещательного агентства "СОВА", "Самара-ГИС" и "Тольятти 24".

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