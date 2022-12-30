Прямую трансляцию Рождественского богослужения из Софийского собора самарцы смогут посмотреть на региональных телеканалах

В Рождественскую ночь в храмах Самарской области пройдут праздничные богослужения. Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий проведет Рождественское богослужение в Софийском соборе в ночь с 6 на 7 января с 22:00 до 02:30.
В связи с ростом числа случаев заболевания вирусными инфекциями врачи рекомендуют жителям губернии ответственно отнестись к своему здоровью и воздержаться от посещения многолюдных мест в период новогодних дней.
Прямая онлайн-трансляция праздничного богослужения будет доступна на телеканалах "Самара 24", "Самарское губернское телевидение" (канал "Губерния"), "Самара-ГИС" и "Тольятти 24".
Также трансляция будет вестись на youtube-канале ГТРК "Самара" и в официальных пабликах сети "ВКонтакте" ( "СОВА", "Самара-ГИС" ), а также в мобильном приложении телеканала "Самара-ГИС" на базах iOS и Android и в Паблике телеканала "Самара-ГИС" сети "ВКонтакте"; "Тольятти 24", "Самарская область", а также на официальных сайтах ГТРК "Самара", Самарского областного вещательного агентства "СОВА", "Самара-ГИС" и "Тольятти 24".
Последние комментарии
Христос сказал "ученик не больше учителя, Меня гнали и вас будут", и все таки вопрос, а кто тогда власть?
Ничего себе, даже и не слышала об участии ТОАЗа. А ведь как могли пропиариться на всем, но не стали.
Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.
Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.
Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?