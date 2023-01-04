Фракция "Единой России" в региональном парламенте подвела итоги работы за 2022 год

Новый год — самое время подвести итоги прошлого года и поделиться планами на будущее. Рассказать о планах депутатов "Единой России" в Самарской губернской думе мы попросили руководителя парламентской фракции Александра Живайкина.

"Депутаты фракции "Единая Россия" продолжат оказывать помощь военнослужащим и их семьям в рамках гуманитарной миссии и законотворческой работы. В помощи нашему подшефному городу Снежное, новым российским регионам и зонам ведения боевых действия задействованы практически все депутаты фракции. С февраля 2022 г. собрано более 50 млн руб., а также помогали и помогаем всем, что необходимо: продукты питания, средства личной гигиены, амуниция для мобилизованных.

Отправка гуманитарных конвоев продолжилась и в новогодние праздничные дни. Общими усилиями жителей региона — партийных и беспартийных — отправлено свыше 2 тыс. тонн гуманитарного груза", — рассказал руководитель фракции "Единая Россия" в региональном парламенте.

Александр Живайкин также выделил направление работы "Единой России" по помощи семьям военнослужащих и временно пребывающим в Самарской области жителям с эвакуированных территорий. Это комплексная работа, которая включает в себя ежедневную помощь, кураторство над пунктами временного размещения и законотворчество, например, право на получение бесплатной юридической помощи мобилизованных и членам их семей.

"Депутаты фракции также оказывает адресную бытовую помощь семьям военных", — добавил руководитель фракции.

Говоря об итогах работы фракции в Самарской Губернской Думе, Александр Живайкин добавил, что самым важным фронтом для депутатов стала работа по консолидации общества и сплочению людей. По его словам, жители региона объединились, каждый помогает по мере возможностей. Яркий пример тому — активная работа депутатского корпуса и бизнеса в направлении импортозамещения в условиях тотальных санкций со стороны недружественных стран.

Кроме того, депутаты "Единой России" совместно с местными отделениями партии открыли свои точки для сбора помощи, создают команды для отправки грузов в новые регионы.

С момента частичной мобилизации депутат "Единой России" Дмитрий Холин ушел на фронт добровольцем. Его коллеги по фракции регулярно находятся в зоне спецоперации с гуманитарной миссией.

"Тренд и темп работы самарским единороссами задает секретарь Самарского регионального отделения партии, наш губернатор Дмитрий Азаров, который одним из первых в стране начал работу по сбору и доставке помощи. Сейчас фактически в еженедельном режиме посещает подшефный город Снежное, самарских военнослужащих в зоне спецоперации", — поделился Александр Живайкин.

Несмотря на боевые действия, остальные вопросы в регионе нельзя было упускать. Важным моментом депутатской работы по-прежнему остается исполнение наказов избирателей в рамках Народной программы партии.

"В 2022 г. исполнение поручений жителей региона обеспечено на 27%, — это выше, чем в среднем по стране, — отметил парламентарий. — А при работе над бюджетом 2023 г. фракция увеличила расходы по социально значимым направлениям, а также гарантировала финансовое обеспечение мероприятий народной программы. Это строительство и ремонт школ, больниц, поликлиник, дорог. В этом году работа над бюджетом была как никогда напряженной. Теперь важно, чтобы каждая строчка бюджета превратилась в конкретные объекты и мероприятия", — подчеркнул руководитель фракции.