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Александр Живайкин отметит именными стипендиями отличников учебы

САМАРА. 6 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской Губернской Думе Александр Живайкин обозначил условия для получения именных стипендии для учащихся Кинельского избирательного округа.

Фото: пресс-служба "Единой России"

Именные стипендии Живайкина уже стали оценкой достижений и стимулом для дальнейшего роста для школьников 40 школ Кинельского, Волжского муниципальных районов и Советского района Самары. Как и в прошлом учебном году учащиеся 24 избирательного округа смогут побороться за персональные стипендии от депутата Самарской губернской думы Александра Живайкина. Парламентарий обозначил школьникам две основные номинации: за отличные успехи в учебе и достижения в общественной сфере.

"Эту стипендию я учредил как стимул достижения высоких результатов в учебе, искусстве, спорте, науке, общественной жизни. По итогам прошлого года 80 ребят уже получили благодарственные письма и премии. Я уверен, что мы поощряем резерв наших будущих инженеров, учителей, врачей, военных, которыми через несколько лет станут сегодняшние школьники. Победителей конкурса мы еще не раз увидим и услышим!" — считает депутат.

Очень важно, чтобы ребята находились в постоянном поиске приложения своей энергии и талантов, а своим примером прошлогодние стипендиаты смогут привлечь к созиданию и одноклассников, отметил Александр Живайкин: "Все, что было сделано за последние годы в образовании, — это в том числе заслуга совместной работы нашего губернатора Дмитрия Азарова, депутатов, управления образования, администраций учебных заведений, учителей и родительского корпуса. Сегодня созданы все условия для развития духовности и культуры, патриотизма, образования и науки. Это основные ценности, которые будут по-настоящему определять развитие нашего региона, и всей России в дальнейшем. Успехи молодежи позволяют уверенно смотреть в будущее и реализовать самые смелые планы".

Напомним, что конкурс за получение именных стипендий депутат Живайкин объявил в январе 2021 года. В мае прошлого года он наградил победителей. В новом учебном году условия участия останутся неизменными. Стипендии получат лучшие ученики, общественники и спортсмены.

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