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В Самаре появилось граффити в память о трагедии в Макеевке

САМАРА. 7 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В донецком городе Макеевка при бомбардировке были ранены и погибли военные из Самарской области. В память об этом трагическом событии в областной столице появился новый стрит-арт.

Создал его активист волонтерского центра "Единой России", самарский художник-граффитист Роман Михеев. Рисунок был создан по инициативе патриотически настроенных молодых самарцев после траурного митинга в честь погибших под Донецком  самарских военнослужащих.

Выполнил рисунок художник Роман Михеев. Самарец занимается граффити с 1998 года и является победителем всероссийских и европейских фестивалей по граффити.

Роман Михеев  уже несколько раз был на Донбассе в составе гуманитарной миссии "Единой России". В составе делегации "Молодой Гвардии Единой России" от Самарской области он доставлял в  Харьков гуманитарную помощь.

В сентябре 2022 года самарский художник под обстрелом ВСУ нанес на здание штаба гуманитарной помощи "Единой России" патриотическое изображение в Балаклее. На нем братские народы держатся за руки на фоне российского флага. Надпись гласит: "Своих не бросаем".

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