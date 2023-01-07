В Самаре появилось граффити в память о трагедии в Макеевке

В донецком городе Макеевка при бомбардировке были ранены и погибли военные из Самарской области. В память об этом трагическом событии в областной столице появился новый стрит-арт.

Создал его активист волонтерского центра "Единой России", самарский художник-граффитист Роман Михеев. Рисунок был создан по инициативе патриотически настроенных молодых самарцев после траурного митинга в честь погибших под Донецком самарских военнослужащих.

Выполнил рисунок художник Роман Михеев. Самарец занимается граффити с 1998 года и является победителем всероссийских и европейских фестивалей по граффити.

Роман Михеев уже несколько раз был на Донбассе в составе гуманитарной миссии "Единой России". В составе делегации "Молодой Гвардии Единой России" от Самарской области он доставлял в Харьков гуманитарную помощь.

В сентябре 2022 года самарский художник под обстрелом ВСУ нанес на здание штаба гуманитарной помощи "Единой России" патриотическое изображение в Балаклее. На нем братские народы держатся за руки на фоне российского флага. Надпись гласит: "Своих не бросаем".