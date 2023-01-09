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Wink и more.tv представили тизерный ролик сериала "‎Фишер"‎ с Иваном Янковским и Сашей Бортич в главных ролях

САМАРА. 9 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Видеосервисы Wink и more.tv представили первые тизерные ролик и постер восьмисерийного проекта "Фишер" (18+) — о самом жутком московском серийном убийце. Главные роли в детективном триллере, основанном на реальных событиях, исполнили Иван Янковский ("‎Домашнее поле"‎), Саша Бортич ("‎Холоп"‎) и Александр Яценко ("‎Аритмия"‎). Сериал пополнит линейки Wink Originals и more originals. Проект создан компанией Art Pictures Vision совместно со "Студией 812" по заказу "НМГ Студии".

Премьера сериала "Фишер" состоится в феврале 2023 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатрах Wink и more.tv.

1986 год. В районе правительственных дач на Рублевском шоссе одного за другим убивают подростков. Интеллигентный следователь Валерий Козырев (Александр Яценко), его дерзкий напарник из Ростова Евгений Боков (Иван Янковский) и совсем молодая сотрудница местного ОВД Наталья Добровольская (Саша Бортич) начинают расследование, даже не подозревая, как сильно оно изменит судьбу каждого из них. Единственный свидетель, способный опознать маньяка, — школьник Игорь, родители которого совсем не в восторге от контактов сына с милицией.

Авторы сериала в течение года общались с реальными следователями по делу Фишера (именно так прозвали серийного убийцу Сергея Головкина). Они получили доступ к томам уголовного дела, а также к фото- и видеоматериалам допросов, на основе которых и был написан сценарий сериала.

"Запуская этот проект, мы задавались вопросом о природе зла, которое порой прячется на самом видном месте. Мы пытались понять, почему человек ведет себя так, а не иначе, и как создается мифология преступника, которому само общество придумывает кличку и устрашающий образ", — отметил генеральный продюсер сериала "Фишер" Фёдор Бондарчук.

В сериале снялись Иван Янковский, Саша Бортич, Александр Яценко, Сергей Гилев, Анна Снаткина, Роман Евдокимов, Андрей Максимов, Ольга Озоллапиня, Алексей Гришин и другие.

Тизерный ролик сериала "Фишер": https://disk.yandex.ru/i/JWLdfPyCC9v6Dw

Кадры со съемок: https://disk.yandex.ru/d/94mts6sQK7KLQA

Тизерный видеоролик сериала "Фишер" и другие интересные факты о контенте доступны в официальных группах видеосервиса Wink в VK, YouTube, Telegram.

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