Экоактивисты "Чистой страны" рекомендуют подарить новогодней елке вторую жизнь

Куда сдать новогоднюю елку на утилизацию в Самаре и Тольятти, рассказал координатор экологического партийного проекта "Единой России" Денис Волков.

После новогодних праздников сотни и тысячи елок попадают на полигоны. Деревья разлагаются десятилетиями, выделяя в атмосферу углекислый газ и опасный метан. Чтобы этого избежать, в Самарской области несколько лет собирают праздничные ели.

В этом году акция "Подарите елке вторую жизнь" проходит в губернии уже в четвертый раз. Для удобства жителей сбор осуществляется со всех 4,5 тысяч контейнерных площадок.

"Если на Новый Год вы ставили дома живую елочку, то наверняка задумывались, как правильно ее утилизировать. Не забудьте сдать дерево на переработку! Перед сдачей с елки нужно будет убрать мишуру, игрушки и украшения. Новогодние деревья переработают в щепу и включат в круговорот естественной утилизации. Щепа применяется в качестве подстилки для животных в тольяттинском Эко Парке и Приюте для птиц", - рассказал координатор партийного проекта "Чистая страна", депутат фракции "Единая Россия" в Самарской губдуме Денис Волков.

В Самаре сосновая и еловая щепа востребованы в зоопарке, передается в конноспортиыне клубы и используется для благоустройства и озеленения общественных пространств.

В Тольятти до 25 января новогодние деревья будут принимать на переработку на парковке ТЦ "Акварель", а 17 и 24 января елки также может забрать "Экомобиль" в 17 и 21 кварталах.

Отметим, за последние годы в Самаре отправили на переработку 6 тысяч хвойных деревьев, из которых получили десятки кубометров экологичного сырья.