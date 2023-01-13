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Активисты из Отрадного принимают участие в конкурсе "Лучший зимний двор России"

САМАРА. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Всероссийский конкурс "Лучший зимний двор России" проходит в регионе при поддержке партии "Единая Россия". Заявки принимаются до 28 февраля.

Активисты из Отрадного одними из первых подали заявку на конкурс "Лучший зимний двор России", и у них есть все шансы на победу. Во дворе дома № 41 по ул. Ленинградской прошел новогодний праздник для мальчишек и девчонок, а также их родителей.

Члены совета общественности микрорайона № 17 руководитель вокального ансамбля "Радуга" Галина Пирожкова и депутат думы Отрадного Самарской области, единоросс Владимир Муратов рассказали, что праздник во дворе принес много положительных эмоций и впечатлений детям и взрослым.

"Такие мероприятия способствуют объединению людей, соседей, вовлечению молодежи в жизнь микрорайона и подталкивает на совместные планы и проекты по улучшению микрорайона, благоустройству территории и проведению, в дальнейшем, совместных праздников и мероприятий", - отметил Владимир Муратов.

Напомним, что с 28 декабря 2022 года по 28 февраля 2023 года "Единая Россия" проводит конкурс лучших практик благоустройства городской среды. Конкурс проходит по следующим номинациям: "Лучшее зимнее мероприятие во дворе", "Лучшая зимняя дворовая инфраструктура", "Лучшее зимнее оформление двора".

Подать заявку с эссе и фотографиями можно на сайте до 28 февраля 2023 года. Параллельно на сайте будет проходить народное голосование за поданные заявки. До 15 марта 2023 года жюри конкурса рассмотрит заявки и выберет победителей.

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Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

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Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

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