Губернатор Дмитрий Азаров доставил на родную землю раненого бойца

Губернатор Дмитрий Азаров в пятницу, 13 января, вернулся в Самарскую область после нескольких дней работы в Ростовской области и зоне СВО.

Глава региона, как и обещал ранее, проверил условия пребывания военнослужащих в военном городке, проведал раненых бойцов в госпитале, а также организовал телемост военнослужащих с их родными и близкими. Кроме того, губернатор Самарской области провел прием по личным вопросам бойцов, взяв все обращения и просьбы на особый контроль.

Во время работы Дмитрия Азарова в зоне СВО, в четверг ночью, на связь вышел военнослужащий из Самарской области. В тот момент он проходил лечение в больнице Донецка и попросил оказать содействие в том, чтобы его перевезли в родной регион.

Губернатор сразу же занялся решением этого вопроса и договорился о том, чтобы земляка оперативно отправили на лечение в самарский госпиталь Минобороны. И уже сегодня, в пятницу, лично доставил его на родную землю.

"Рад был вчера по телефону услышать ваш бодрый голос, желание и настрой. Вчера всех подняли в ночи. Денис Владимирович Пушилин подключился, я его набрал. Понял - ваша доставка домой займет время, поэтому решили, чтобы вы улетели вместе с нами", - отметил губернатор во время беседы с бойцом.

"Спасибо огромное. Вообще не ждал такой помощи. Самара - родной город, восстанавливаться будет легче после ранений. Жизнь продолжается", - ответил военнослужащий.

"4 января общался с ребятами в госпиталях, настрой у них тяжелый был после случившегося. А в Самаре, на родной земле, с ними в госпитале общался - у них уже были улыбки, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Поможем и вам, сделаем все, что необходимо".

Перед отъездом из зоны СВО глава региона встретился с бойцами подразделений 2-й гвардейской общевойсковой Армии, в том числе Александрийской бригады, с которой глава региона уже много лет поддерживает дружеские отношения. Напомним, предыдущий разгубернатор приезжал в расположение подразделений 2,5 недели назад. В этот раз Дмитрий Азаров передал военнослужащим дополнительные теплые вещи и спецсредства, необходимые для успешного выполнения боевых задач.

Руководитель области приехал в тот момент, когда подразделение проходило дополнительное обучение. "Мы, как всегда, приехали не с пустыми руками. Рад, что всех вас могу повидать в очередной раз. Вам сегодня хороших занятий. Понятно, что здесь непросто, но лучше здесь на занятиях пусть будет тяжелее, а в бою будет проще", - обратился губернатор к военнослужащим.

"Благодаря вашей поддержке все наши бойцы хорошо экипированы, очень удобно и комфортно нести службу", - отметили военнослужащие.

Бойцы рассказали Дмитрию Азарову об условиях проживания, познакомили со своим бытом. "Две печи отапливают место расположения, где мы отдыхаем. Недавно нам поступили новые машины, в том числе полевая автомобильная кухня. ПАК оборудована всем необходимым для приготовления пищи сразу на 200 человек. Хорошая техника, очень удобная. Все накормлены и сыты", - отметили военнослужащие. В полевых условиях повара в пекарне на колесах выпекают свой хлеб и булочки.

Дмитрий Азаров расспросил бойцов, что еще нужно для успешного выполнения боевых задач. "Служба проходит хорошо, слаженно, выполняем все боевые задачи. Настрой боевой, мы готовы идти до победного. Регион оказывает нам самую большую помощь и поддержку - нам приходит экипировка, теплые вещи, техника и спецсредства, нам доставляют очень много писем от школьников Самарской области, которые мы с удовольствием читаем", - рассказал военнослужащий. По его словам, здесь никто никого не делит на своих и чужих. Помощь, которая доставляется из региона, делится на всех бойцов, независимо от того, из какого региона они прибыли.

"Спасибо Самарской области за постоянную помощь и поддержку, которую мы получаем. Особенно за экипировку, в которой чувствуешь себя легче и более мобильно, она не сковывает движение", - поделился военнослужащий родом из Ульяновской области.

Во время поездки Дмитрий Азаров встретился с командующим 2 гвардейской общевойсковой Армии Андреем Колотовкиным. Глава региона поблагодарил командующего за внимание к каждому бойцу.

"Такая забота о каждом бойце дорогого стоит. Хочу передать искреннюю благодарность от родных и близких бойцов. Спасибо вам за то, что умеете достигать всех поставленных задач, при этом сохранять личный состав в боевой готовности. Более того, несмотря на нахождение наших бойцов на передовых позициях, проводятся учения и подготовка личного состава. Конечно, это очень важно. Это то, о чем мы с вами говорили с первого дня. Сегодня убедился, как это работает на практике. Бойцы выезжают на несколько дней фактически на учения и совершенствуют свои навыки", - подчеркнул глава региона.

"Благодарю вас за ваш приезд, за ту помощь, которая оказывает Самарская область 2-й армии по обеспечению. Вы сами убедились, как они живут. Мы делаем все возможное, чтобы сохранить их жизнь и здоровье. Благодарю Вас от всей души", - подчеркнул командующий.