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Кинопортрет 2022 года: самые популярные фильмы и сериалы в видеосервисе Wink

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома") представляет кинокартину 2022 года — топ-25 фильмов и сериалов по количеству просмотров. В списках лидеров более половины занимают российские проекты. Жанровые предпочтения кино- и сериальных просмотров сильно отличаются: если в полном метре лидируют боевики, то в сериалах — мелодрамы. В 2022 году Wink заметно увеличил количество эксклюзивов, в том числе в партнерстве с другими ведущими онлайн-кинотеатрами. Именно собственные проекты заняли большую часть позиций в рейтингах.

"Мы хорошо знаем свою аудиторию и, принимая решения об оригинальных или эксклюзивных проектах, в первую очередь ориентируемся на ее предпочтения. Наши эксклюзивы составляют более половины топ-25 по итогам прошлого года и это лучшая оценка принятых контентным комитетом решений. Фантастический успех сериалов линейки Wink Originals "The Тёлки", "Надвое", "Чернобыль", "Стая" и "Аврора" вдохновляет нас на поиски лучших сценариев, режиссеров, продюсеров и студий, готовых делать проекты столь же высокого класса. Wink завершает формирование портфеля эксклюзивных премьер на 2023 год, и мы уверены, что наши подписчики обязательно получат от них новые яркие впечатления и эмоции", — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

Топ-25 фильмов

  1. "Непослушник" (12+).
  2. "Небо" (12+).
  3. "Дикая" (16+).
  4. "Булки" (16+).
  5. "Батя" (16+).
  6. "Родители строгого режима" (12+).
  7. "Наемник" (18+).
  8. "Бабки" (16+).
  9. "Дюна" (12+).
  10. "После" (16+).
  11. "Решала: Брат" (18+).
  12. "Человек-паук: Возвращение домой" (16+).
  13. "Холодное золото" (16+).
  14. "Флешбэк" (18+).
  15. "Солнцепек" (18+).
  16. "Добро пожаловать в семью" (16+).
  17. "Черный ящик" (12+).
  18. "1941. Крылья над Берлином" (12+).
  19. "Зема-3. Новогодний замес" (18+).
  20. "Ряд 19" (16+).
  21. "Лето 1941 года" (16+).
  22. "Джуманджи: Новый уровень" (12+).
  23. "Игра теней" (16+).
  24. "Летчик" (12+).
  25. "Чемпион мира" (18+).

В топе кинофильмов, включая шесть первых строк, — 16 произведений российских кинематографистов. Любопытно, что в числе лидеров впервые оказался фильм из Казахстана — "Лето 1941 года" (военно-историческое кино, основанное на реальных событиях). Если смотреть на тематические предпочтения подписчиков видеосервиса, то чаще всего выбирали боевики (13 проектов, включая фэнтези, исторические, военные), комедии (девять проектов) и триллеры (пять проектов).

Топ-25 сериалов

  1. "The Тёлки" (18+).
  2. "Постучись в мою дверь" (18+).
  3. "Надвое" (18+).
  4. "Чернобыль" (2022, 18+).
  5. "Трудные подростки" (18+).
  6. "Русалки" (16+).
  7. "Киллер" (18+).
  8. "Стая" (18+).
  9. "Аврора" (18+).
  10. "СМЕРШ. Продолжение" (18+).
  11. "Ветреный" (18+).
  12. "И снова здравствуйте!" (18+).
  13. "Ваша честь" (18+).
  14. "Порт" (16+).
  15. "Дом Дракона" (18+).
  16. "Дылды" (18+).
  17. "Тетя Марта" (16+).
  18. "Зёма" (18+).
  19. "Черная любовь" (18+).
  20. "Нулевой пациент" (18+).
  21. "История девятихвостого лиса" (18+).
  22. "Нулевые" (18+).
  23. "Кухня" (18+).
  24. "Последний аксель" (18+).
  25. "Шифр" (16+).

В топ-25 сериалов российские проекты представлены еще ярче: лишь пятая часть картин произведена за рубежом. Тематически сериальные лидеры сильно отличаются от киношных. Девять сериалов — из категории "драмы" (включая остро социальные темы), а далее по шесть проектов представляют "мелодрамы", "детективы" и "комедии". За мелодраматическую и романтическую тематику отвечают в том числе три турецких сериала и один — южнокорейский. В топ-5 уверенно расположились три проекта из линейки Wink Originals: "The Тёлки" (по мотивам одноименной книги Сергея Минаева, действие которой перенесено в наши дни и рассказывает о беспощадности женской мести), "Надвое" (мелодрама Валерия Тодоровского о том, как нежданная любовь может поделить жизнь на две половины) и "Чернобыль" (российский сериал о самой страшной аварии на атомной электростанции, основанный на книге реального участника событий). Интересный факт: в топ-25 попал единственный документальный сериал — "Нулевые". Это авторский проект Сергея Минаева об одном из самых грандиозных десятилетий в современной истории страны.

Топ-15 детского контента

  1. "Три кота и море приключений" (0+).
  2. "Артек. Большое путешествие" (6+).
  3. "Мой папа — вождь" (6+).
  4. "Барбоскины Team" (0+).
  5. "Босс-молокосос 2" (6+).
  6. "Кощей — похититель невест" (6+).
  7. "Смешарики. Начало" (0+).
  8. "Волк и лев" (6+).
  9. "Финник" (6+).
  10. "Мальчик-дельфин" (6+).
  11. "Королевский корги" (6+).
  12. "Мы — монстры 2" (6+).
  13. "Зверопой 2" (6+).
  14. "Красная шапочка" (12+).
  15. "Пес-самурай и город кошек" (6+).

Популярность многих детских фильмов и анимации обгоняет кино для более взрослой аудитории. Например, мультфильм "Три кота и море приключений" — на первом месте по количеству просмотров среди всех произведений, представленных в онлайн-кинотеатре. И вообще российская анимация, как всегда, занимает лидирующие позиции в детском топе. В целом, итоги 2022 года подтверждают, что Wink — семейный видеосервис, в котором большим спросом всегда пользуется кино для детско-юношеской аудитории и просмотра всей семьей.

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