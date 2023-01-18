Кинопортрет 2022 года: самые популярные фильмы и сериалы в видеосервисе Wink

Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома") представляет кинокартину 2022 года — топ-25 фильмов и сериалов по количеству просмотров. В списках лидеров более половины занимают российские проекты. Жанровые предпочтения кино- и сериальных просмотров сильно отличаются: если в полном метре лидируют боевики, то в сериалах — мелодрамы. В 2022 году Wink заметно увеличил количество эксклюзивов, в том числе в партнерстве с другими ведущими онлайн-кинотеатрами. Именно собственные проекты заняли большую часть позиций в рейтингах.
"Мы хорошо знаем свою аудиторию и, принимая решения об оригинальных или эксклюзивных проектах, в первую очередь ориентируемся на ее предпочтения. Наши эксклюзивы составляют более половины топ-25 по итогам прошлого года и это лучшая оценка принятых контентным комитетом решений. Фантастический успех сериалов линейки Wink Originals "The Тёлки", "Надвое", "Чернобыль", "Стая" и "Аврора" вдохновляет нас на поиски лучших сценариев, режиссеров, продюсеров и студий, готовых делать проекты столь же высокого класса. Wink завершает формирование портфеля эксклюзивных премьер на 2023 год, и мы уверены, что наши подписчики обязательно получат от них новые яркие впечатления и эмоции", — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.
Топ-25 фильмов
- "Непослушник" (12+).
- "Небо" (12+).
- "Дикая" (16+).
- "Булки" (16+).
- "Батя" (16+).
- "Родители строгого режима" (12+).
- "Наемник" (18+).
- "Бабки" (16+).
- "Дюна" (12+).
- "После" (16+).
- "Решала: Брат" (18+).
- "Человек-паук: Возвращение домой" (16+).
- "Холодное золото" (16+).
- "Флешбэк" (18+).
- "Солнцепек" (18+).
- "Добро пожаловать в семью" (16+).
- "Черный ящик" (12+).
- "1941. Крылья над Берлином" (12+).
- "Зема-3. Новогодний замес" (18+).
- "Ряд 19" (16+).
- "Лето 1941 года" (16+).
- "Джуманджи: Новый уровень" (12+).
- "Игра теней" (16+).
- "Летчик" (12+).
- "Чемпион мира" (18+).
В топе кинофильмов, включая шесть первых строк, — 16 произведений российских кинематографистов. Любопытно, что в числе лидеров впервые оказался фильм из Казахстана — "Лето 1941 года" (военно-историческое кино, основанное на реальных событиях). Если смотреть на тематические предпочтения подписчиков видеосервиса, то чаще всего выбирали боевики (13 проектов, включая фэнтези, исторические, военные), комедии (девять проектов) и триллеры (пять проектов).
Топ-25 сериалов
- "The Тёлки" (18+).
- "Постучись в мою дверь" (18+).
- "Надвое" (18+).
- "Чернобыль" (2022, 18+).
- "Трудные подростки" (18+).
- "Русалки" (16+).
- "Киллер" (18+).
- "Стая" (18+).
- "Аврора" (18+).
- "СМЕРШ. Продолжение" (18+).
- "Ветреный" (18+).
- "И снова здравствуйте!" (18+).
- "Ваша честь" (18+).
- "Порт" (16+).
- "Дом Дракона" (18+).
- "Дылды" (18+).
- "Тетя Марта" (16+).
- "Зёма" (18+).
- "Черная любовь" (18+).
- "Нулевой пациент" (18+).
- "История девятихвостого лиса" (18+).
- "Нулевые" (18+).
- "Кухня" (18+).
- "Последний аксель" (18+).
- "Шифр" (16+).
В топ-25 сериалов российские проекты представлены еще ярче: лишь пятая часть картин произведена за рубежом. Тематически сериальные лидеры сильно отличаются от киношных. Девять сериалов — из категории "драмы" (включая остро социальные темы), а далее по шесть проектов представляют "мелодрамы", "детективы" и "комедии". За мелодраматическую и романтическую тематику отвечают в том числе три турецких сериала и один — южнокорейский. В топ-5 уверенно расположились три проекта из линейки Wink Originals: "The Тёлки" (по мотивам одноименной книги Сергея Минаева, действие которой перенесено в наши дни и рассказывает о беспощадности женской мести), "Надвое" (мелодрама Валерия Тодоровского о том, как нежданная любовь может поделить жизнь на две половины) и "Чернобыль" (российский сериал о самой страшной аварии на атомной электростанции, основанный на книге реального участника событий). Интересный факт: в топ-25 попал единственный документальный сериал — "Нулевые". Это авторский проект Сергея Минаева об одном из самых грандиозных десятилетий в современной истории страны.
Топ-15 детского контента
- "Три кота и море приключений" (0+).
- "Артек. Большое путешествие" (6+).
- "Мой папа — вождь" (6+).
- "Барбоскины Team" (0+).
- "Босс-молокосос 2" (6+).
- "Кощей — похититель невест" (6+).
- "Смешарики. Начало" (0+).
- "Волк и лев" (6+).
- "Финник" (6+).
- "Мальчик-дельфин" (6+).
- "Королевский корги" (6+).
- "Мы — монстры 2" (6+).
- "Зверопой 2" (6+).
- "Красная шапочка" (12+).
- "Пес-самурай и город кошек" (6+).
Популярность многих детских фильмов и анимации обгоняет кино для более взрослой аудитории. Например, мультфильм "Три кота и море приключений" — на первом месте по количеству просмотров среди всех произведений, представленных в онлайн-кинотеатре. И вообще российская анимация, как всегда, занимает лидирующие позиции в детском топе. В целом, итоги 2022 года подтверждают, что Wink — семейный видеосервис, в котором большим спросом всегда пользуется кино для детско-юношеской аудитории и просмотра всей семьей.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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