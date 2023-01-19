В Самаре волонтеры очистили от снега территорию памятника "Жителям блокадного Ленинграда"

Накануне памятной даты - 80-летия прорыва блокады Ленинграда - активисты "Молодой Гвардии Единой России" привели в порядок памятные места и территорию в самарском Парке Победы на аллее, посвященной жителям-блокадникам.

Несмотря на морозы, волонтеры МГЕР вышли в Парк Победы, чтобы привести в порядок мемориальный комплекс, посвященный важному событию Великой Отечественной войны. Ребята почистили снег и убрали мусор, а после "снежного десанта" возложили цветы в память о погибших героях-фронтовиках.

Во время Великой Отечественной войны в Самарскую область было эвакуировано около 2 тысяч человек. 1200 воспитанников детских домов были размещены в столице области, а также Сызрани, Богдановке и Пестравке. Сегодня на территории губернии проживает 300 жителей блокадного Ленинграда.

"Ровно 80 лет назад войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо и впервые одержали крупную победу нашей армии в 1943 году. Юбилей прорыва блокады мы отмечаем в условиях жесткого противостояния наших солдат с фашизмом. Поэтому мы с молодогвардейцами решилипривести в порядок территорию памятника и почтить память героев, освободивших Ленинград", - отметила руководитель аппарата Самарского регионального отделения "Молодой Гвардии Единой России" Кристина Майорова.

Напомним, 18 января 1943 года в результате операции "Искра" войска Ленинградского и Волховского фронтов прорвали блокадное кольцо, на долгие 872 дня сковавшее в своих цепях город на Неве. Благодаря этой операции был освобожден сухопутный коридор, через который в кратчайшие сроки пролегла железная дорога. 7 февраля 1943 года в Ленинград после полуторагодичного перерыва пришел первый поезд с "Большой земли".