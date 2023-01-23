Самарские волонтеры восстанавливают и передают технику общественникам и социальным организациям

Самарский волонтерский проект "Технодар", занимающийся восстановлением компьютеров и бытовой техники с безвозмездной передачей общественным и некоммерческим организациям, стал победителем конкурса президентских грантов (ФПГ). На реализацию идеи выделено 2,2 млн рублей. Из них 960 тыс. рублей — средства из ФПГ. "Технодар" работает на территории региона с 2018 года. С 2022 г. проект вышел на территорию ДНР и ЛНР.

Волонтерский проект организовала компания "Эко культура и технологии" (АНО "ЭКиТ"). По словам ее директора Сергея Денисова, за эти годы удалось восстановить порядка 900 единиц техники и провести около 300 ремонтов. В месяц команда из четырех человек может переработать до тысячи устройств. В основном компьютеры.

"Шесть лет назад я открыл магазин по продаже техники, стал предпринимателем. Летом 2018 года со мной связались знакомые, из проекта "ТехникаСдавайся", которые предложили собирать технику у местных жителей и утилизировать ее, чтобы сократить вред природе. А уже в октябре того же года я решил ее восстанавливать. Конечно, нам отдавали старую технику, но на ней еще можно было работать и пользоваться интернетом. К тому моменту общался со многими активистами, общественниками, и все говорили о нехватке техники для работы. Так и начали этим заниматься", — делится историей проекта Сергей Денисов.

В основном, технику передают малый бизнес и жители Самары. На них, по данным представителя АНО "ЭКиТ", приходится до 90% устройств.

"Техники не так много, поэтому работаем больше по Самаре. Хотя изначально думал собирать ее у крупных компаний. Через пять лет они всегда списывают технику. Если есть поломки и техника не чинится, она также списывается. Отдать ее не могут — ссылаются на регламенты. Техника десятками тысяч единиц утилизируется. При этом люди могут использовать компьютеры по 10-15 лет. У нас в регионе 120 сельских библиотек, из них только в 40 была техника, еще около 60 получили ее от нас", — говорит Сергей Денисов.

Помимо сельских библиотек, "Технодар" отправлял технику местным НКО и домам культуры. С 2018–2019 года АНО "ЭКиТ" тесно сотрудничает с проектом "Ремар" — социальным реабилитационным центром для наркозависимых.

"Многие проекты не рассчитаны на президентские гранты. Например, "Вторсырье на благотворительность". Они занимаются раздельным сбором мусора. Причем компьютеры нужны многим организациям, в частности, для работы в социальных сетях", — рассказывает о сотрудничестве организатор волонтерского проекта.

В августе и сентябре "Технодар" передал через департамент информационных технологий и проектный офис цифрового развития Самарской области 40 единиц техники в ДНР и ЛНР.

"В начале января приезжала делегация из Снежного. Спрашивал у них о состоянии техники. Они просят еще. Особенно нужна в детские сады, дома культуры и библиотеки", — отметил Сергей Денисов.