16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские волонтеры восстанавливают и передают технику общественникам и социальным организациям В Самарской области появятся "Няни специального назначения" для тяжелобольных детей Новогодний фудтрак "Пятёрочки" приятно удивит горожан Самарская областная организация ветеранов отметила 35-летие со дня образования В Самаре стартовал XXI форум добровольцев

Общественные организации Общество

Самарские волонтеры восстанавливают и передают технику общественникам и социальным организациям

САМАРА. 23 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарский волонтерский проект "Технодар", занимающийся восстановлением компьютеров и бытовой техники с безвозмездной передачей общественным и некоммерческим организациям, стал победителем конкурса президентских грантов (ФПГ). На реализацию идеи выделено 2,2 млн рублей. Из них 960 тыс. рублей — средства из ФПГ. "Технодар" работает на территории региона с 2018 года. С 2022 г. проект вышел на территорию ДНР и ЛНР.

Фото: фото предоставлено спикером

Волонтерский проект организовала компания "Эко культура и технологии" (АНО "ЭКиТ"). По словам ее директора Сергея Денисова, за эти годы удалось восстановить порядка 900 единиц техники и провести около 300 ремонтов. В месяц команда из четырех человек может переработать до тысячи устройств. В основном компьютеры.

"Шесть лет назад я открыл магазин по продаже техники, стал предпринимателем. Летом 2018 года со мной связались знакомые, из проекта "ТехникаСдавайся", которые предложили собирать технику у местных жителей и утилизировать ее, чтобы сократить вред природе. А уже в октябре того же года я решил ее восстанавливать. Конечно, нам отдавали старую технику, но на ней еще можно было работать и пользоваться интернетом. К тому моменту общался со многими активистами, общественниками, и все говорили о нехватке техники для работы. Так и начали этим заниматься", — делится историей проекта Сергей Денисов.

В основном, технику передают малый бизнес и жители Самары. На них, по данным представителя АНО "ЭКиТ", приходится до 90% устройств.

"Техники не так много, поэтому работаем больше по Самаре. Хотя изначально думал собирать ее у крупных компаний. Через пять лет они всегда списывают технику. Если есть поломки и техника не чинится, она также списывается. Отдать ее не могут — ссылаются на регламенты. Техника десятками тысяч единиц утилизируется. При этом люди могут использовать компьютеры по 10-15 лет. У нас в регионе 120 сельских библиотек, из них только в 40 была техника, еще около 60 получили ее от нас", — говорит Сергей Денисов.

Помимо сельских библиотек, "Технодар" отправлял технику местным НКО и домам культуры. С 2018–2019 года АНО "ЭКиТ" тесно сотрудничает с проектом "Ремар" — социальным реабилитационным центром для наркозависимых.

"Многие проекты не рассчитаны на президентские гранты. Например, "Вторсырье на благотворительность". Они занимаются раздельным сбором мусора. Причем компьютеры нужны многим организациям, в частности, для работы в социальных сетях", — рассказывает о сотрудничестве организатор волонтерского проекта.

В августе и сентябре "Технодар" передал через департамент информационных технологий и проектный офис цифрового развития Самарской области 40 единиц техники в ДНР и ЛНР.

"В начале января приезжала делегация из Снежного. Спрашивал у них о состоянии техники. Они просят еще. Особенно нужна в детские сады, дома культуры и библиотеки", — отметил Сергей Денисов.

Поддержать проект и сдать старую технику можно в пункт приема АНО "ЭКиТ", расположенный на проспекте Ленина, 10.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаилъ Шкуринскiй 05 июня 2018 20:09 В Самаре представили электронную платформу для диалога власти и жителей области

Отличная идея. При корректной работе сего приложения можно будет не только исправить недочёты в городе, но и повысить уровень культуры участников, а так же поддержать организаторов культурных мероприятий.

Oleg Zalyalov 21 сентября 2017 12:29 Самарский "Ночной патруль": алкоголь не должен представлять угрозу обществу

Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?

Карина Ткаченко 28 марта 2017 08:01 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

А ты прямо много знаешь Аленушка....

Алена Комарова 08 февраля 2017 15:54 В регионе заработал общественный антикоррупционный комитет

Коржиков и Апшев против коррупции)) - это директор и учредители фирмы с мигрантами ООО "Феникс-А". http://volga.news/article/409543.html

Евгений Сапунов 22 мая 2015 09:14 Участники автопробега навестили 220 ветеранов самарской глубинки

отправьте ТВИТ Меркушкину—пусть знает КАК на самом деле в глубинках ветераны живут и НУЖНА ЛИ ИМ Арка Победы на Аллее ?

Фото на сайте

Эпическая реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции

Эпическая реконструкция Керченско-Эльтигенской десантной операции

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

На "Авиакоре" вскрыли капсулу с посланием от комсомольцев 1968 года

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

Отделение почтовой связи № 79 на ул. Гагарина, 35

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5