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В Самаре "серебряные волонтеры" учат вязать самарских школьников

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках Всероссийской акции "Тепло для героя" в школе № 100 имени Героя Советского Союза И. Н. Конева при поддержке депутатов фракции "Единой России" организован мастер-класс по вязанию.

Фото: samara.er.ru

Всероссийская акция "Тепло для героя" объединяет всех, кто хочет помочь российским воинам, участникам специальной военной операции. Каждый может подготовить теплый подарок, связанный своими руками, согреть душевными словами в письме солдату.

Акция проводится ко Дню защитника Отечества, и в Самаре ее участниками стали представители разных поколений. В  школе № 100 "серебряный" волонтер Наталья Андреева поделилась своим мастерством с учащимися. Новичкам объяснила азы вязания, а тем, кто уже владеет этим видом рукоделия - помогла в освоении сложных элементов.

Наталья Евгеньевна уже отправила для воинов десятки пар теплых носков, не может сидеть сложа руки и очень рада, что навык вязания спицами, освоенный еще в школьные годы сегодня так пригодился: "Пришла сюда и у меня самой трепет, потому что я вижу, что девочки заинтересованы, что они близко к сердцу приняли все это. Они тоже от души пытаются помочь нашим солдатам, это для них очень важно".

В школьном музее за одним столом собрались и ученицы, и педагоги. С материалами для рукоделия, спицами, нитками помогли депутаты-единороссы.

Первый заместитель председателя Самарской губернской думы, координатор федерального проекта "Старшее поколение" в Самарской области Марина Антимонова уверена, что теплые вещи, связанные руками мастериц, согреют в мороз и напомнят о доме.

"Когда мы говорим "тепло" - это ведь не только качество материала. Хотелось бы, чтобы  тепло наших рук, наших сердец согрело ребят в самых тяжелых обстоятельствах, чтобы это все передалось через большое расстояние. Для нас очень важно, чтобы они знали, что мы думаем о них, стараемся помогать. Они нуждаются в нашей поддержке точно также, как мы - в их защите", - отметила Марина Юрьевна.

Она предложила с каждым теплым подарком обязательно передать и письмо со словами благодарности защитникам.

Напомним, что акция в поддержку российских военнослужащих продлится до Дня защитника Отечества, каждый желающий может подготовить теплый подарок и письма со словами поддержки.

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