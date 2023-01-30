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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Самарские чиновники заявили, что планируют вернуть движение трамваев до Хлебной площади

САМАРА. 30 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители департамента транспорта Самары заявили, что вопрос возобновления движения трамваев до Хлебной площади не потерял актуальность.

"Почему не вернули обратно трамваи на хлебную площадь после строительства Фрунзенского моста?", — поинтересовались накануне жители в телеграм-канале дептранса.

"Вопрос не потерял актуальность. После официальной сдачи моста Минтрансом будем работать над восстановлением линии", — ответили представители ведомства.

Планы восстановить движение трамваев до Хлебной площади были озвучены еще в 2020 году. Ожидалось, что это произойдет в 2022 году.

Напомним, на время строительства Фрунзенского моста трамвайные пути на ул. Фрунзе были демонтированы. Новые рельсы планировали положить дальше от моста и возобновить движение трамваев до Хлебной площади одновременно с окончанием его строительства.

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