В Самаре открыли новый зал единоборств для юных спортсменов

При поддержке федерального партийного проекта "Единой России" "За самбо!" в спорткомплексе ЦСКА ВВС начали свою работу секции самбо и греко-римской борьбой.

Открытие борцовского зала и секций борьбы стало одним из знаковых событий в преддверии столетнего юбилея спортивного клуба армии в Самаре. На сегодняшний день в Центральном спортивном клубе армии культивируются 14 видов спорта, а вот самбо армейцам пока было недоступно. Благодаря проекту "Za самбо" в спорткомплексе появилось специализированное покрытие для тренировок по этому виду спорта. С 1 февраля начнется набор детей в секции самбо и греко-римской борьбы.

Руководитель фракции "Единой России" в Самарской губдуме, координатор федерального партийного проекта "Za самбо" в Самарской области Александр Живайкин проверил готовность спортивного зала и дал старт первым поединкам юных самбистов и борцов на новой площадке.

"Это стало возможным благодаря общей поддержке правительства Самарской области, руководству Центрального спортивного клуба армии и огромному трудолюбию тренерского состава, которые занимаются с этими ребятами, будущими защитниками нашей родины. Я хочу, чтобы ребята, которые приходили на эти ковры, понимали, что именно от них зависит суверенитет нашей великой страны, нашего государства с великими традициями и героическими подвигами наших отцов и дедов", - отметил координатор партпроекта "Za самбо" по Самарской области Александр Живайкин.

"Реализация партийного проекта "Za самбо" позволяет нам приблизить наш национальный вид спорта. Партия присоединилась к развитию данного направления. Мы сможем его приблизить в школах, организовав третий урок физкультуры, рассмотреть и возможности открытия специализированных секций борьбы, где могут заниматься будущие защитники нашей родины", - считает координатор проекта, руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губдуме Александр Живайкин.

Одной из важнейших задач проекта он считает возможность появления секций борьбы в школах и спортзалах, чтобы юные спортсмены могли пойти заниматься спортом в шаговой доступности. А специальные проекты "Единой России" - "Za самбо" и проект "Самбо в школу" помогут раскрыть потенциал самбо как национального достояния страны.

"Главная цель - охватить центральную часть города, забрать ребят с улиц и привести в спортивный зал. Создать все предпосылки для воспитания и роста здорового поколения, воспитать настоящих защитников нашей родины. Ведь не зря Спортивный клуб армии - спортивный щит нашего Отечества. Цель одна - воспитать здоровое поколение", - уверен начальник филиала ЦСКА в Самаре Роман Махонин.

Сейчас в регионе более 3 000 самарцев занимаются самбо. Среди них - мастер спорта России по самбо, победитель Первенства Европы среди юниоров в 2021 году Данила Жданов. Эту инициативу поддерживает и мастер спорта России по греко-римской борьбе, победитель первенства мира среди юношей в 2019 году Максим Скуратов. Обоих в спортивные секции привели родители, и это стало для молодых людей настоящей путевкой в жизнь. Молодые спортсмены уверены, что открытие таких секций и спортивных залов жизненно необходимо для детей и подростков.

Отметим, что в 2023 году в рамках проекта "Za самбо" в Самарской области планируется приобщить к этому виду спорта 1300 детей из общеобразовательных школ. Кроме того, запланировано открытие специализированных секций самбо (там, где их еще нет) на базе спортивных клубов единоборств и физкультурно-оздоровительных комплексов Самарской области.