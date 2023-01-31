Самарский художник-волонтер проводит мастер-классы по рисованию для детей Донбасса

В самарском ПВР "Старт" прошли творческие занятия и мастер-классы от известного самарского художника Романа Михеева. Самарец занимается граффити с 1998 года и является победителем всероссийских и европейских фестивалей по граффити.

Роман Михеев неоднократно бывал на Донбассе в составе гуманитарной миссии "Единой России".

Сейчас Роман в Самаре и с огромным удовольствием занимается с ребятами в ПВР, рассказывает о разных техниках и стилях рисования, знакомит с основами живописи и художественными материалами. Но главное для ребят в таких занятиях - возможность попрактиковаться и все сделать своими руками.

В подарок своим подопечным Роман привез аэрозоли, краски и все, что понадобится на творческих занятиях по рисованию.

"Каждые выходные я с ними, с детками с Донбасса. Дети - наше все! Спасибо "Молодой Гвардии" за встречу с детками из ДНР и ЛНР! Спасибо всем неравнодушным людям за ваш вклад - очень нужное дело вы делаете! Здорово поработали. Дружба. Любовь. Вера. Дети. Берегите Детей!" - поделился впечатлениями о проведенном мастер-классе Роман.

Напомним, в 63-м регионе для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР временным домом стали 16 пунктов размещения. Всего на территории Самарской области находится почти две тысячи переселенцев, в том числе 433 ребёнка.

За каждым ПВР закреплены ответственные - депутаты фракции "Единая Россия" Самарской губернской думы и активисты "Молодой Гвардии Единой России", которые стараются оказать все необходимую помощь дончанам.