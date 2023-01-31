"Цифровая Россия" учит самарских школьников информационной безопасности

В День защиты данных в офис самарской IT-компании "Открытый код" на экскурсию пришли 30 самарских школьников и студентов. В одном из самых известных региональных офисов, создающих программные продукты мирового класса, им показали самое сердце ИТ-компании - защищенные серверы, где хранятся терабайты информации.

Организатором экскурсии выступил координатор партийного проекта "Единой России" по Самарской области, управляющий компанией "Открытый код" Олег Сурнин.

Тема информационной безопасности нашла свое выражение в Народной программе партии, где отражена роль цифровизации как в социальной сфере и отраслях экономики, так и во взаимодействии государства и граждан.

"Меня порадовало, что ребята задают правильные вопросы: "как это работает", "какой это эффект дает", "в чем польза для людей и организаций". Нам есть, что им показать, у нас есть, чему поучиться. А значит, мы можем помочь встроить в их жизнь направление, которое им интересно", - отметил Олег Сурнин.

"Ребятам необходимо понимать важность профессии, связанной с информационной безопасностью, а также внутреннюю ответственность специалистов, связавших с ней свою жизнь. Мы должны четко осознавать, в какое непростое время живем, и, как говориться, с младых ногтей воспитывать "цифровую гигиену". Только так мы можем стать независимой и сильной державой", - уверен лидер проекта "Цифровая Россия".

Активист "Молодой гвардии", магистрант Самарского государственного социально-педагогического университета Павел Козлов говорит, что свою дальнейшую жизнь связывает с преподаванием информатики.

"Идет активная информатизация общества, и хочется обладать актуальными знаниями. Сегодня на встрече была затронута интересная тема об идентификации личности с помощью искусственного интеллекта. Мне кажется, эта идея была бы очень актуальна в ковидный период, чтобы можно было вычислять учеников с повышенной температурой и избежать распространения инфекции. Сегодня я узнал много нового про технологии и разработки, которые применяют специалисты компании "Открытый код". Я считаю очень важным, чтобы они не утекли за границы государства, и мы могли пользоваться ими здесь", - поделился своим мнением Павел Козлов.

Участники экскурсии получили подарки и приглашения на открытие технического центра компании "Открытый код", где в самое ближайшее время будут представлены перспективные разработки компании.

Напомним, новый партийный проект "Цифровая Россия" направлен на поддержку российских ИТ-компаний, обеспечение доступной и безопасной цифровой среды для всех пользователей, развитие цифровых финансовых активов и киберспорта, поддержку отечественных цифровых сервисов.