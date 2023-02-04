На Байконуре завершили сборку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-22"

В монтажно-испытательном корпусе 31-й площадки космодрома Байконур специалисты предприятий Госкорпорации "Роскосмос" выполнили общую сборку ракеты космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-22".
Сегодня государственная комиссия разрешила вывезти и установить ракету на стартовом комплексе 31-й площадки 5 февраля.
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-22" планируется 9 февраля в 09:15:36 по московскому времени.
Ракета-носитель "Союз-2.1а" изготовлена Ракетно-космическим центром "Прогресс", корабль — Ракетно-космической корпорацией "Энергия" имени С. П. Королева (входят в Роскосмос).
На "Прогрессе МС-22" на Международную космическую станцию предстоит доставить 2 534 кг грузов, в том числе 720 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды, 40 кг азота и 1 354 кг различного оборудования и материалов. Среди них — ресурсная аппаратура для систем российского сегмента МКС, средства медицинского обеспечения и индивидуальной защиты, одежда, рационы питания и свежие продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции.
На грузовике отправляются укладки для проведения на станции российских научных экспериментов "Кардиовектор", "Нейроиммунитет", "Пилот-Т", "Матрешка-Р", "Биомаг-М", "Асептик", "Пробиовит", "Структура", "Фотобиореактор", "Биодеградация", "Биополимер", "Сепарация". Также везется аппаратура для эксперимента "Напор-миниРСА" и антенна спутниковой навигации АСН-КМ, которые планируется установить снаружи российских модулей во время выходов в открытый космос.
В рамках празднования 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве на ракету-носитель "Союз-2.1а", предназначенную для запуска корабля "Прогресс МС-22", нанесены изображение монумента "Родина-мать зовет!", рисунки детей о Волгограде, герб Волгоградской области и логотип фонда социальных проектов "Наследие". Кроме того, в грузовике на МКС полетят флаги Волгоградской области и проекта "Родина-мать зовет!", флешка с детскими рисунками в рамках конкурса работ "Волгоград, ты просто космос!" и открытка патриотического проекта "Космос Победы".
Последние комментарии
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.
Ему ж скоро 70. А по фотке не скажешь....
"В отчете говорится, что взрыв произошел в турбонасосе для жидкого водорода E15, вследствие чего был поврежден ракетный двигатель." Эту фразу перепечатали все агентства. Вопрос знатокам: откуда в кислород-керосиновом двигателе "турбонасос для жидкого водорода Е15"? Или это скрытая от общественности доработка Aerojet Rocketdyne?