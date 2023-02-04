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Авиационно-космический комплекс Машиностроение

На Байконуре завершили сборку ракеты-носителя "Союз-2.1а" с "Прогрессом МС-22"

БАЙКОНУР. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В монтажно-испытательном корпусе 31-й площадки космодрома Байконур специалисты предприятий Госкорпорации "Роскосмос" выполнили общую сборку ракеты космического назначения "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-22".

Фото: Роскосмос

Сегодня государственная комиссия разрешила вывезти и установить ракету на стартовом комплексе 31-й площадки 5 февраля.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-22" планируется 9 февраля в 09:15:36 по московскому времени.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" изготовлена Ракетно-космическим центром "Прогресс", корабль — Ракетно-космической корпорацией "Энергия" имени С. П. Королева (входят в Роскосмос).

На "Прогрессе МС-22" на Международную космическую станцию предстоит доставить 2 534 кг грузов, в том числе 720 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды, 40 кг азота и 1 354 кг различного оборудования и материалов. Среди них — ресурсная аппаратура для систем российского сегмента МКС, средства медицинского обеспечения и индивидуальной защиты, одежда, рационы питания и свежие продукты для экипажа 68-й длительной экспедиции.

На грузовике отправляются укладки для проведения на станции российских научных экспериментов "Кардиовектор", "Нейроиммунитет", "Пилот-Т", "Матрешка-Р", "Биомаг-М", "Асептик", "Пробиовит", "Структура", "Фотобиореактор", "Биодеградация", "Биополимер", "Сепарация". Также везется аппаратура для эксперимента "Напор-миниРСА" и антенна спутниковой навигации АСН-КМ, которые планируется установить снаружи российских модулей во время выходов в открытый космос.

В рамках празднования 80-летия разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве на ракету-носитель "Союз-2.1а", предназначенную для запуска корабля "Прогресс МС-22", нанесены изображение монумента "Родина-мать зовет!", рисунки детей о Волгограде, герб Волгоградской области и логотип фонда социальных проектов "Наследие". Кроме того, в грузовике на МКС полетят флаги Волгоградской области и проекта "Родина-мать зовет!", флешка с детскими рисунками в рамках конкурса работ "Волгоград, ты просто космос!" и открытка патриотического проекта "Космос Победы".

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