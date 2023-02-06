"Ростелеком" создал умный двор в Новокуйбышевске Самарской области

"Ростелеком" подключил цифровые сервисы на базе платформы "Ростелеком Ключ" в жилом комплексе "Романтики" в Новокуйбышевске Самарской области. Для жителей двух многоквартирных домов специалисты компании смонтировали более 200 умных домофонов, установили два смарт-шлагбаума и подключили свыше 20 видеокамер наружного наблюдения. Воспользоваться услугами оператора смогут около 300 семей.
Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":
"Система "Ростелеком Ключ" помогает управляющим компаниям обеспечивать безопасность и создать комфортные условия жителям многоквартирных домов. Все смарт-сервисы: видеонаблюдение, умные домофоны и шлагбаумы — сгруппированы в одном приложении. Пользователям доступно управление услугами с экрана смартфона или ноутбука".
Жильцы комплекса могут дистанционно открывать двери в закрытый двор, подъезды и квартиры, создавать временные ключи для гостей и курьеров, настраивать переадресацию звонков на номера телефонов всех членов семьи.
Видеонаблюдение помогает обеспечивать безопасность в лифтах, на лестничных площадках и в холлах подъездов. Кроме того, камеры на фасадах домов направлены на паркинг и автоматические ворота, установленные на двух въездах на охраняемую территорию.
Номера автомобилей жителей комплекса можно заносить в память системы "Умный шлагбаум". Устройства автоматически открываются после того, как видеокамеры считывают номер. Интеллектуальная система распознает транспорт экстренных служб, пропуская их во двор. Приложение на смартфоне позволяет добавлять данные машин для пропуска на гостевую стоянку в определенное пользователями время.
Евгений Енин, генеральный директор управляющей компании "Мирт":
"С применением современных технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства наша жизнь стала значительно проще. Под присмотром видеокамер двор остается чистым и безопасным. У посторонних людей нет шанса проникнуть на закрытую территорию, а жители многоквартирных домов знают, что с помощью умных помощников обнаружить нарушителей можно за считаные секунды".
Платформа "Ростелеком Ключ" позволяет дополнительно устанавливать умные приборы учета электроэнергии, воды и тепла. Информация об услугах компании доступна представителям управляющих компаний и товариществ собственников жилья Самарской области по телефону 8 800 301 05 50.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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