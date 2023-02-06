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"Ростелеком" создал умный двор в Новокуйбышевске Самарской области

НОВОКУЙБЫШЕВСК. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" подключил цифровые сервисы на базе платформы "Ростелеком Ключ" в жилом комплексе "Романтики" в Новокуйбышевске Самарской области. Для жителей двух многоквартирных домов специалисты компании смонтировали более 200 умных домофонов, установили два смарт-шлагбаума и подключили свыше 20 видеокамер наружного наблюдения. Воспользоваться услугами оператора смогут около 300 семей.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Вячеслав Добрынин, директор Самарского филиала ПАО "Ростелеком":

"Система "Ростелеком Ключ" помогает управляющим компаниям обеспечивать безопасность и создать комфортные условия жителям многоквартирных домов. Все смарт-сервисы: видеонаблюдение, умные домофоны и шлагбаумы — сгруппированы в одном приложении. Пользователям доступно управление услугами с экрана смартфона или ноутбука".

Жильцы комплекса могут дистанционно открывать двери в закрытый двор, подъезды и квартиры, создавать временные ключи для гостей и курьеров, настраивать переадресацию звонков на номера телефонов всех членов семьи.

Видеонаблюдение помогает обеспечивать безопасность в лифтах, на лестничных площадках и в холлах подъездов. Кроме того, камеры на фасадах домов направлены на паркинг и автоматические ворота, установленные на двух въездах на охраняемую территорию.

Номера автомобилей жителей комплекса можно заносить в память системы "Умный шлагбаум". Устройства автоматически открываются после того, как видеокамеры считывают номер. Интеллектуальная система распознает транспорт экстренных служб, пропуская их во двор. Приложение на смартфоне позволяет добавлять данные машин для пропуска на гостевую стоянку в определенное пользователями время.

Евгений Енин, генеральный директор управляющей компании "Мирт":

"С применением современных технологий в сфере жилищно-коммунального хозяйства наша жизнь стала значительно проще. Под присмотром видеокамер двор остается чистым и безопасным. У посторонних людей нет шанса проникнуть на закрытую территорию, а жители многоквартирных домов знают, что с помощью умных помощников обнаружить нарушителей можно за считаные секунды".

Платформа "Ростелеком Ключ" позволяет дополнительно устанавливать умные приборы учета электроэнергии, воды и тепла. Информация об услугах компании доступна представителям управляющих компаний и товариществ собственников жилья Самарской области по телефону 8 800 301 05 50.

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