Самарская область стала седьмой среди регионов с крупнейшими системами образования

Самарская область вошла в топ-10 регионов России с наибольшим приемом студентов. Об этом свидетельствуют результаты третьей части мониторинга качества приема НИУ ВШЭ, посвященной региональному разрезу. Исследование выполнено в Институте образования НИУ ВШЭ под руководством научного руководителя НИУ ВШЭ Ярослава Кузьминова.
Самарская область заняла седьмое место среди регионов с наиболее высоким количеством поступивших студентов — 13 647 человек. Также среди лидеров находятся Москва и Московская область (112 004), Санкт-Петербург и Ленинградская область (48 792), Свердловская область (17 132), Республика Татарстан (17 015), Ростовская область (15 021) и Новосибирская область (14 857).
Регион вошел в список регионов с наиболее активным ростом общего приема среди вузов более 10 тыс. поступивших. В Самарской области количество зачисленных студентов выросло на 717 (+5,6%) по сравнению с 2021 годом. Лидером региона по числу студентов стал Самарский национальный исследовательский университет им. академика С. П. Королева. Совокупный прием в Самарский университет за 2022 г. увеличился на 32,3%, по сравнению с итогами 2021-го. В 2022 г. Самарский университет зачислил 4124 студента, 2076 из них — на бюджетную форму обучения. На втором и третьем месте по общему количеству принятых студентов находятся СамГТУ (2228 человека) и СамГМУ (1080 человек).
Помимо этого, Самарская область увеличила средний балл совокупного приема (бюджет + платное) он составляет 67,1 балл, в сравнении с 2020 г. рост составил 1,1 балла. В целом по стране средний балл совокупного приема остался неизменным по сравнению с прошлым годом — 68,6. Это означает, что распределение студентов с высоким уровнем школьных знаний стало более равномерным, такие студенты чаще принимали решение оставаться в своем регионе.
Лидерами* по качеству бюджетного приема в Самарской области стали Самарский университет (73), СамГМУ (72,3) и СГСПУ (71,2). Одновременно с этим в регионе вырос средний балл ЕГЭ зачисленных студентов. Рост зафиксирован как на бюджетный прием — с 2020 г. прирост составил +0,5 балла, так и на коммерческий — с 2020 г. +2,4 балла.
"Мы наблюдаем тренд на региональный разворот в обеспечении доступности высшего образования. Если сравнивать 2020 и 2022 гг., то практически во всех регионах произошел рост числа зачисленных на бюджет", — прокомментировал научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.
*Среди вузов с численностью бюджетного приема от 300 человек
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.