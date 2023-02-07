Дмитрий Азаров встретился с волонтерами партии "Единая Россия"

Секретарь Самарского реготделения партии, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во вторник, 7 февраля, встретился с волонтерскими объединениями и жителями региона, оказывающими поддержку гуманитарной миссии "Единой России".

Волонтеры "Единой России" с первого дня включились в оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса, поддержку военнослужащих и их семей - сами ездили в зону СВО, работали операторами горячей линии, собирали посылки, письма, продукты и все, что необходимо для Победы. И сегодня активисты подготовили новые предложения, как эту работу улучшить и масштабировать.

Ребята-молодогвардейцы вышли с предложением взять шефство над ветеранами и фронтовиками, проживающими в Снежном. Начать решили с Дня защитника Отечества. Дмитрий Азаров инициативу одобрил и поручил региональному отделению партии проработать этот вопрос.

"Важно продолжать эту работу. В Самарской области участников войны - 248 человек. Наша задача - каждого из них окружить заботой и вниманием. Мы эту работу ведем постоянно. И особое внимание сейчас к семьям военнослужащих, которые продолжают дело своих дедов и прадедов, защищают нашу страну от нацизма, продолжая великое дело поколения победителей", - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Общение с волонтерами продолжалось более двух часов. Обсудили не только работу волонтеров и гуманитарную миссию Самарской области в зоне СВО, но и актуальные вопросы региональной повестки: внутренний туризм, помощь социально незащищенным группам населения, работу советов МКД и общественное самоуправление.

В финале встречи Дмитрий Азаров вручил благодарственные письма от партии и еще раз поблагодарил волонтеров и активистов партии за участие в гуманитарной миссии "Единой России", горячие сердца и неравнодушное отношение ко всему происходящему в стране. А молодогвардейцы подарили белую жилетку с символикой МГЕР и своими пожеланиями на память о встрече.