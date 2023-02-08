ЕР взяла под контроль перерасчет пенсий для жителей новых регионов по стандартам России

Базовые законопроекты, регулирующие эту сферу, приняты Госдумой в первом чтении. Также будет адаптировано законодательство в сфере здравоохранения и образования.

Как сообщает сайт ER.ru, меры социальной поддержки, соответствующие российским стандартам, появятся в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях уже 1 марта. Пенсии и ежемесячные пенсионные выплаты пересчитают согласно законам России. Те, у кого после перерасчета пенсии окажутся меньше, получат региональные доплаты.

"Принцип, которым мы руководствуемся, — сохранение доходов каждого человека. Те, кто получал выплаты выше, чем установлено российскими законами, получат региональную доплату, которая будет индексироваться вместе с основным "телом" пенсии. Оформить пенсию лица как проживающие в новых регионах, так и выехавшие из них, смогут в течение года, до 29 февраля 2024 года. Пенсия будет назначаться им с 1 марта, но не ранее наступления пенсионного возраста", — рассказал координатор направления "Хорошая работа — достаток в доме" народной программы "Единой России", замруководителя думской фракции партии Андрей Исаев.

Жители новых регионов смогут подать документы для установления мер социальной поддержки на украинском языке. По словам Исаева, в случаях, когда люди самостоятельно не смогут подтвердить документально стаж, им помогут межведомственные комиссии, которые появятся во всех регионах.

Адаптивно в российское законодательство также переведут лиц, которые признаны инвалидами. Исаев уточнил, что им будут установлены группы инвалидности согласно российским законам. Претендующим на это предстоит до 1 января 2026 года пройти медико-социальную экспертизу. По его словам, для расчета больничного листа в новых регионах будет использоваться средняя заработная плата за период с 30 сентября 2022 года.

"Задним числом были перерасчитаны пенсии в баллах начиная с 2022 года. В качестве средней заработной платы для такого расчета на этих территориях будут взяты средние зарплаты в соседних с ними регионах. Соответственно, для Донецкой и Луганской народной республик это 40183 рубля, ориентир — Ростовская область. Для Херсона и Запорожья это, соответственно, Крым, 37315 рублей, средняя заработная плата, которая там есть", — отметил Андрей Исаев.

После принятия и вступления законопроекта в силу право на льготы также получат лица, признанные пострадавшими от радиационного воздействия, принимавшие участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Граждан, имеющих статус почетного донора Украины, предлагается приравнять к лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России".

К единообразию приводят и законодательство в сфере здравоохранения — законопроект об охране здоровья и обращении лекарств в новых регионах принят Госдумой в первом чтении.

До 1 января 2026 года будут действовать сертификаты специалиста, полученные в соответствии с законодательством, действовавшим в новых регионах до дня их принятия в состав России, а также свидетельства об аккредитации специалиста и документы, подтверждающие присвоение квалификационной категории медицинских и фармацевтических работников. Затем аккредитация будет проводиться по российскому законодательству.

"Устанавливается, кто будет иметь право осуществлять медицинскую деятельность. Мы признаем все сертификаты, квалификационные категории, которые были получены, — люди, которые работают в новых регионах, могут не беспокоиться", — пояснил координатор направления народной программы "Здоровье человека", председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Кроме того, в новых регионах будет допускаться обращение лекарств, сведения о которых содержатся в госреестре или в едином реестре зарегистрированных лекарственных средств Евразийского экономического союза. Законопроект также разрешит использовать незарегистрированные лекарства, допущенные к ввозу в Россию, а также лекарственные препараты, произведенные на территориях новых субъектов до 1 января 2025 года.

По словам Хубезова, все это направлено на улучшение качества и доступности медицинской помощи, что отражено в народной программе "Единой России", положения которой должны быть распространены на эти территории: это и оснащение первичного звена оборудованием, кадровое обеспечение. Он также рассказал, что сейчас там работает огромное количество наших докторов: добровольцы (более 500 человек приехали в свой отпуск), доктора от центра медицины катастроф, от субъектов на подшефных территориях — они помогут максимально быстро адаптироваться к этой системе.

Процесс интеграции идет и в сфере образования. После вступления в силу законопроекта о регулировании отношений в сферах образования и науки в связи с принятием новых территорий, будет урегулирован процесс признания ученых степеней и званий, ранее полученных жителями Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей. Все преподаватели из новых субъектов РФ до 1 сентября 2024 года будут освобождены от прохождения аттестации. До этого момента поступать в вузы можно будет по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией самостоятельно, или ЕГЭ, а в магистратуру, аспирантуру, ординатуру и ассистентуру — по результатам вступительных испытаний.

Уровни высшего образования в ДНР и ЛНР: бакалавриат, специалитет и магистратура, — установленные в республиках до дня их принятия, приравниваются к аналогичным уровням в других регионах России. То же самое действует в отношении аспирантуры и ординатуры.