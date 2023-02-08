"Ростелеком", VK и ELARI представляют смарт-часы для безопасности детей и спокойствия родителей

Компании "Ростелеком", VK и ELARI представляют совместно разработанную модель умных детских часов ELARI 4G Wink — они не только обеспечивают родительский контроль за местонахождением детей, но и дают ребенку только безопасный контент. Впервые в детском девайсе объединены сервисы и возможности участников проекта: умная начинка, включая детский мессенджер KidGram, от ELARI, голосовой помощник Маруся от VK и онлайн-кинотеатр Wink от "Ростелекома".
Популярность детских смарт-часов растет, так как они позволяют родителям в режиме реального времени отслеживать передвижение ребенка. ELARI 4G Wink сразу же пришлют предупреждение родителям, если сын или дочь оказались за пределами обозначенной территории (например, за периметром школы), также в часах есть тревожная кнопка для вызова помощи. Новый девайс от "Ростелекома", VK и ELARI позволит также контролировать доступ ребенка к контенту.
Помимо стандартных для детских смарт-часов функций трекинга и коммуникаций, на часах установлен голосовой помощник Маруся, работающий только в детском режиме. С помощью Маруси можно голосом управлять видеосервисом Wink от "Ростелекома" (доступность контента настраивается в зависимости от его возрастной маркировки), слушать детскую музыку или аудиокниги. При покупке часов юные пользователи ELARI 4G Wink получат бесплатную трехмесячную подписку на VK Музыку и видеосервис Wink.
Девайс поддерживает голосовые и видеозвонки, но только с подтвержденными номерами. Если ребенку позвонят с незнакомого номера, такой звонок будет заблокирован. В часах установлен инновационный мессенджер KidGram, разработанный специально под потребности детей. Он позволяет родителям делиться с подрастающим поколением полезным контентом из Telegram и при этом контролировать общение и выбор каналов. Важно, что доступ к любому контенту в часах может быть ограничен на время уроков или других занятий через специальное родительское приложение.
"Безопасность детей в целом и в цифровой среде в частности — наиглавнейший приоритет семьи. Именно поэтому "Ростелеком" уделяет такое внимание развитию детских сервисов и функционала родительского контроля. Участие в разработке детских часов со встроенными сервисами компании стало для нашей команды пилотным и очень интересным проектом. Видеосервис Wink зачастую смотрят всей семьей, кино и мультфильмы для детей и подростков традиционно занимают верхние строчки в топах просмотров. В Wink есть видеоуроки, аудиокниги, развивающий и блогерский видеоконтент для детей, который прошел тщательную проверку. Голосовое управление онлайн-кинотеатром через часы открывает доступ только к разрешенному цифровому контенту в зависимости от его возрастной маркировки. Так что с новым гаджетом все будет под контролем родителей", — отметил директор офиса партнерских и перспективных продуктов "Ростелекома" Кирилл Брылёв.
"Современные дети потребляют очень много онлайн-контента, который стоит контролировать уже с раннего возраста. Умные часы с сим-картой и модулем навигации становятся лучшим решением для родителей, так как предоставляют не только важные данные о местонахождении ребенка, но и ограничивают нежелательный поток информации. В сегменте детских часов ELARI один из самых ярких брендов. Устройства вендора уже широко представлены как в разных ценовых категориях, так и в самых разнообразных каналах продаж, поэтому они доступны пользователям по всей стране", — отмечает директор департамента "Аудио, аксессуары, портативная техника" компании "Марвел-Дистрибуция" Александр Розов.
Участники проекта — компании "Ростелеком" и VK — являются учредителями Альянса по защите детей в цифровой среде. Разработка умных детских часов соответствует целям альянса — созданию созидательного и безопасного цифрового контента для подрастающего поколения.
Продажи умных детских часов ELARI 4G Wink по специальной цене для абонентов начались на сайте "Ростелекома", также гаджет можно приобрести в крупнейших онлайн-гипермаркетах страны (Ozon, Wildberries, "СберМегаМаркет" и "Яндекс Маркет").
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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