Губернатор встретился с победителями конкурса президентского Фонда культурных инициатив

В Самаре состоялась встреча секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", главы региона Дмитрия Азарова с победителями конкурса ПФКИ

Глава региона отметил, что с фондом культурных инициатив Самарская область сотрудничает давно, один из ярких примеров - концепция реставрации и приспособления под современное использования Дома купца Маштакова, которую предложили общественники. Сейчас здесь открыт музей-галерея "Заварка", в котором и прошла встреча с грантополучателями.

"Очень рад тому, что креативные, безусловно, общественно значимые проекты, которые вносят свой вклад в развитие культуры, рождаются и здесь, на самарской земле", - отметил Дмитрий Азаров.

Он отметил, что одна из важных задач сегодняшней встречи - подробнее узнать о проектах земляков и понять, какая поддержка для их успешной реализации нужна со стороны региона.

На встрече с главой региона Дмитрием Азаровым участники конкурса ПФКИ обсудили секреты успешной жизнедеятельности проекта - от момента зарождения идеи до грамотной подачи заявки. Обменялись успешными практиками от авторов проектов - победителей конкурса президентского фонда культурных инициатив.

Депутат Самарской губернской думы, заслуженный артист РФ, музыкант и композитор Сергей Войтенко поделился опытом проведения Всероссийского фестиваля "Душа Баяна", родившегося на самарской земле.

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Дмитрий Азаров поручил телеканалу "Губерния" оказать поддержку юным коллегам из села Приволжье.

Летом в Самарской области планируется провести встречу победителей конкурса Фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов, , а также представителей всех муниципальных образований губернии для обмена опытом реализации проектов, получивших грантовую поддержку и обсуждения перспектив дальнейшего развития в регионе сферы креативных индустрий и гражданских инициатив.

Идею проведения такой встречи глава региона Дмитрий Азаров одобрил.