16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Губернатор встретился с победителями конкурса президентского Фонда культурных инициатив Дмитрий Азаров встретился с волонтерами партии "Единая Россия" "Единая Россия" представила изменения в Народную программу Самарский художник-волонтер проводит мастер-классы по рисованию для детей Донбасса "Цифровая Россия" учит самарских школьников информационной безопасности

Партии Власть и политика

Губернатор встретился с победителями конкурса президентского Фонда культурных инициатив

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 32
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самаре состоялась встреча секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", главы региона Дмитрия Азарова с победителями конкурса ПФКИ

Фото: samara.er.ru

Глава региона отметил, что с фондом культурных инициатив Самарская область сотрудничает давно, один из ярких примеров - концепция реставрации и приспособления под современное использования Дома купца Маштакова, которую предложили общественники. Сейчас здесь открыт музей-галерея "Заварка",  в котором и прошла встреча с грантополучателями.

"Очень рад тому, что креативные, безусловно, общественно значимые проекты, которые вносят свой вклад в развитие культуры, рождаются и здесь, на самарской земле", - отметил Дмитрий Азаров.

Он отметил, что одна из важных задач сегодняшней встречи - подробнее узнать о проектах земляков и понять, какая поддержка для их успешной реализации нужна со стороны региона.

На встрече с главой региона Дмитрием Азаровым участники конкурса ПФКИ обсудили секреты успешной жизнедеятельности проекта - от момента зарождения идеи до грамотной подачи заявки. Обменялись успешными практиками  от авторов проектов - победителей конкурса президентского фонда культурных инициатив.

Депутат Самарской губернской думы, заслуженный артист РФ, музыкант и  композитор Сергей Войтенко поделился опытом проведения Всероссийского фестиваля "Душа Баяна", родившегося на самарской земле.

Проект "Спектакль-променад по историческим местам города Самары" представили Игорь Щадрин и Анастасия Захарова - актеры и создатели уличного театра "Пластилиновый дождь".

Интересный проект на стыке экологии и культуры представил руководитель ТОС № 8 Комсомольского района Тольятти Вячеслав Рябцов: "Шлюзовой культурный - не теряя связь с прошлым, меняем настоящее". Это один из редких случаев, когда совет территориального общественного самоуправления не только смог продвинуть свои идеи, но и воплотить их в жизнь благодаря энергии жителей.

Елена Ершихина рассказала о реализации своего проекта на базе ДК в Новокуйбышевске - "Фестиваль народного творчества и ремесел "Волжские самоцветы".

Межпоселенческий центр культуры из села Исаклы представил на конкурс Фонда культурных инициатив проект "Мобильная video& voice студия "100 ключей".

О "Школе юного журналиста "Твердый знак" рассказала Вероника Панина из села Приволжье. С оформлением заявки на конкурс президентского фонда культурных инициатив девушке помогли  в ресурсном центре "Мой дом" партии "Единая Россия".

"На средства гранта мы смогли приобрести дополнительное оборудование для детей - видео камеры, фотоаппарат, микрофоны, хромакей. Выпустили свой молодежный журнал, у нас 4 выпуска было - журнал у нас как в печатном варианте, так и в электронном виде", - рассказала Вероника.

Дмитрий Азаров поручил телеканалу "Губерния" оказать поддержку юным коллегам из села Приволжье.

Летом  в Самарской области планируется  провести  встречу победителей конкурса Фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов, , а также представителей всех муниципальных образований губернии для обмена опытом реализации проектов, получивших грантовую поддержку и обсуждения перспектив дальнейшего развития в регионе сферы креативных индустрий и гражданских инициатив.

Идею проведения такой встречи  глава региона Дмитрий Азаров одобрил.

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5