Губернатор встретился с победителями конкурса президентского Фонда культурных инициатив

В Самаре состоялась встреча секретаря Самарского регионального отделения партии "Единая Россия", главы региона Дмитрия Азарова с победителями конкурса ПФКИ
Глава региона отметил, что с фондом культурных инициатив Самарская область сотрудничает давно, один из ярких примеров - концепция реставрации и приспособления под современное использования Дома купца Маштакова, которую предложили общественники. Сейчас здесь открыт музей-галерея "Заварка", в котором и прошла встреча с грантополучателями.
"Очень рад тому, что креативные, безусловно, общественно значимые проекты, которые вносят свой вклад в развитие культуры, рождаются и здесь, на самарской земле", - отметил Дмитрий Азаров.
Он отметил, что одна из важных задач сегодняшней встречи - подробнее узнать о проектах земляков и понять, какая поддержка для их успешной реализации нужна со стороны региона.
На встрече с главой региона Дмитрием Азаровым участники конкурса ПФКИ обсудили секреты успешной жизнедеятельности проекта - от момента зарождения идеи до грамотной подачи заявки. Обменялись успешными практиками от авторов проектов - победителей конкурса президентского фонда культурных инициатив.
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Летом в Самарской области планируется провести встречу победителей конкурса Фонда культурных инициатив и Фонда президентских грантов, , а также представителей всех муниципальных образований губернии для обмена опытом реализации проектов, получивших грантовую поддержку и обсуждения перспектив дальнейшего развития в регионе сферы креативных индустрий и гражданских инициатив.
Идею проведения такой встречи глава региона Дмитрий Азаров одобрил.
Последние комментарии
программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !
Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))
Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.
Сам себя поддержал. Браво!
Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!