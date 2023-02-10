В Самаре тремя концертами отметят 150-летие Сергея Рахманинова

В Самаре пройдет цикл концертов "Романсы Сергея Рахманинова", посвященный 150-летию композитора.
12, 26 февраля и 4 марта в 18:00 на Малой сцене Самарского театра оперы и балета прозвучат все романсы русского композитора в хронологическом порядке. Сочинения исполнят в тех тональностях и для тех голосов, которые были изначально написаны автором.
Всего композитор создал более 80 сочинений этого жанра. Большую часть из них он объединил в семь циклов, каждый из которых включает в себя от шести до 15 романсов. Рахманинов постоянно обращался к этому жанру на протяжении 26 лет - с 1890 до 1916 года.
12 февраля в первом концерте прозвучат три цикла романсов, а также первые вокальные сочинения, которые композитор не включил ни в один из сборников.
Во втором концерте 26 февраля исполнят два масштабных цикла Сергея Рахманинова, написанные в первые годы ХХ столетия. Это время можно назвать творческим подъемом композитора после длительного эмоционального кризиса, вызванного провалом Первой симфонии в 1897 году. В течение трех лет Рахманинов не писал музыку, хотя продолжал концертировать как дирижер и пианист. Лишь к началу 1900-х он смог вернуться к активной композиторской деятельности.
В третий концерт, который состоится 4 марта, вошли два последних цикла романсов, написанные в 1910-1916 годах. В 1917 г. Рахманинов покинул Россию и больше к этому жанру никогда не возвращался.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!