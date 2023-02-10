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Музыка Культура

В Самаре тремя концертами отметят 150-летие Сергея Рахманинова

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре пройдет цикл концертов "Романсы Сергея Рахманинова", посвященный 150-летию композитора.

Фото: САТОБ

12, 26 февраля и 4 марта в 18:00 на Малой сцене Самарского театра оперы и балета прозвучат все романсы русского композитора в хронологическом порядке. Сочинения исполнят в тех тональностях и для тех голосов, которые были изначально написаны автором.

Всего композитор создал более 80 сочинений этого жанра. Большую часть из них он объединил в семь циклов, каждый из которых включает в себя от шести до 15 романсов. Рахманинов постоянно обращался к этому жанру на протяжении 26 лет - с 1890 до 1916 года.

12 февраля в первом концерте прозвучат три цикла романсов, а также первые вокальные сочинения, которые композитор не включил ни в один из сборников.

Во втором концерте 26 февраля исполнят два масштабных цикла Сергея Рахманинова, написанные в первые годы ХХ столетия. Это время можно назвать творческим подъемом композитора после длительного эмоционального кризиса, вызванного провалом Первой симфонии в 1897 году. В течение трех лет Рахманинов не писал музыку, хотя продолжал концертировать как дирижер и пианист. Лишь к началу 1900-х он смог вернуться к активной композиторской деятельности.

В третий концерт, который состоится 4 марта, вошли два последних цикла романсов, написанные в 1910-1916 годах. В 1917 г. Рахманинов покинул Россию и больше к этому жанру никогда не возвращался.

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