В Самаре пройдёт турнир родительских школьных команд "Высший класс"

На заседании общественного совета партпроекта "Детский спорт" рассказали, когда стартуют региональные спортивные состязания среди родителей самарских школьников.

Первые соревнования турнира "Высший класс!" прошли в мае 2021 года в Ленинском и Самарском районах областной столицы. Финал первой в истории Самары спортивной битвы родителей состоялся на набережной Волги и собрал более 400 зрителей и участников, напомнил один из инициаторов проекта, координатор партийного проекта "Детский спорт" в Самарской области Роман Балтер.

Уже в 2022 году в спортивном турнире по городскому округу Самара приняли участие более 2 тыс. участников. Было подано около 300 заявок от команд из 125 самарских школ. В этом году турнир "Высший класс" пройдёт на территории всей Самарской области. Готовность к этому подтвердили уже более 500 учебных заведений Самарской области, рассказывают авторы идеи, депутаты фракции "Единая Россия" регионального парламента Светлана Ильина и Роман Балтер.

"Для нас стояла задача провести не только спортивные состязания, но и сделать что-то новое, интересное и креативное. Количество участников турнира растёт, и это прекрасно. Именно в семье прививается любовь к физкультуре и здоровому образу жизни, а совместные занятия спортом сближают. Ведь для детей самый главный пример - их родители", - считает координатор партпроекта "Детский спорт" Роман Балтер.

По всей Самарской области с 20 февраля по 31 марта пройдут отборочные турниры среди родителей по трём видам спорта: футбол, стритбол и чир-спорт.

Официальный старт началу состязаний между самыми активными, энергичными и спортивными родителями региона будет дан 20 февраля. В режиме видеоконференцсвязи подключатся все муниципалитеты Самарской области, все местные отделения партии "Единая Россия" и все образовательные учреждения, родительские комитеты которых решат выставить на турнир свои команды.