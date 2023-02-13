"Росгосстрах": в каких регионах в ДТП чаще попадает больше двух автомобилей

Иркутская область в прошлом году стала лидером по количеству дорожно-транспортных происшествий с участием трех и более автомобилей, а Красноярский край — по доле таких ДТП среди аварий на дорогах региона. Об этом свидетельствует статистика обращений клиентов с полисами ОСАГО в компанию "Росгосстрах". Старейший страховщик России подсчитал, что в 2022 году в 20 субъектах федерации был превышен средний общероссийский показатель соотношения количества аварий с несколькими участниками к общему числу ДТП, по которым обращались за возмещением автомобилисты.

Согласно статистике "Росгосстраха", лидерами по количеству страховых случаев по ОСАГО в прошлом году стали Башкортостан, Москва и Московская область, Иркутская область, Санкт-Петербург, Новосибирская область, Татарстан, Пермский край, Нижегородская область и Приморский край. В целом по стране на ДТП с тремя и более участниками приходится 7,1% страховых событий. В то же время в Красноярском крае этот показатель существенно выше — 18%. Серьезно он был превышен в 2022 году также в Краснодарском крае (12,7%), Иркутской области (12%), республиках Алтай (12%) и Хакасия (11,8%), Оренбургской области (11,3%). В Москве и Санкт-Петербурге, лидирующих по автомобилизации населения, на долю ДТП с тремя и более участниками приходится, соответственно, 8,3% и 8,7% страховых событий по ОСАГО.

"Как мы видим по нашей статистике, интенсивность автомобильного потока в регионе не является основным фактором, который обуславливает долю ДТП с большим количеством участников, — отмечает директор Департамента выплат ПАО СК "Росгосстрах" Александр Казимов. — Можно предположить, что определенное влияние оказывают также состояние дорог, организация движения, контроль соблюдения скоростного режима. Ну и, конечно же, климатические условия — обледенение дорожного полотна или туманы на загородных трассах часто оборачиваются не небольшими "паровозиками", как в населенных пунктах, а серьезными авариями с множеством участников и пострадавших".