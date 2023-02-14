В Москве вынесли приговор о хищениях на РКЦ "Прогресс"

Во вторник, 14 февраля, Измайловский районный суд Москвы огласил приговор по уголовному делу о мошенничествах бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ "Прогресс" по экономике и финансам Константина Наумова.

Также в приговоре фигурирует заместитель коммерческого директора "Производственная компания "Станкопресс" Александр Володин и гендиректор ООО "СтройПроектАвангард" Михаил Куколев. Всех их признали виновными, но назначили наказание по двум эпизодам из четырех. А по двум обвинениям освободили от ответственности за истечением срока давности.

Напомним, сначала сотрудники УФСБ по Самарской области задержали Наумова. По изначальной версии силовиков, несколько лет назад он заключил договор между РКЦ "Прогресс" и ООО "Технокомплектлинии" на работы по первичной аттестации комплексов 400-05. Однако эти работы были выполнены ранее, в рамках госконтракта. То есть новый договор был фиктивным. В итоге РКЦ "Прогресс" потерял более 4,9 млн рублей. Позже в обвинение добавили и другие эпизоды предполагаемых правонарушений. Всего их было четыре.

"По имеющимся данным, Куколев и Володин, находясь в служебной зависимости от человека, являющегося бенефициарным владельцем возглавляемого ими ООО "ТКЛ", согласились на предложение последнего, заключающегося в оказании содействия в совершении хищения денежных средств ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-ПРОГРЕСС", — следует из материалов суда.

Силовики считают, что гендиректор ООО "ТКЛ" Куколев должен был подписать подготовленные Володиным фиктивные договоры, а позже и документы, подтверждающие якобы выполнение работ по этим договорам.

"Гособвинение просило в качестве наказания для Наумова семь лет лишения свободы, Володину — шесть лет, Куколеву — четыре года. Всем — в колонии общего режима", — рассказывали журналисту Волга Ньюс в Измайловском суде Москвы.

В итоге всем троим обвиняемым назначили реальные сроки лишения свободы.

"Наумова приговорили к пяти годам лишения свободы, Володина — к четырем, Куколева — к трем. Все трое должны отбывать наказание в колонии общего режима. Меру пресечения им изменили и взяли под стражу в зале суда", — рассказали журналисту Волга Ньюс в Измайловском суде Москвы.