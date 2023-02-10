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Суды Происшествия

"Владельцу белого рояля" запросили семь лет за хищения на "Прогрессе"

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Измайловском суде Москвы прошли прения по делу бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ "Прогресс" по экономике и финансам Константина Наумова. Вместе с ним на скамье подсудимых оказались заместитель коммерческого директора "Производственная компания "Станкопресс" Александр Володин и гендиректор ООО "СтройПроектАвангард" Михаил Куколев. Всех троих обвиняют в крупных мошенничествах.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, сначала сотрудники УФСБ по Самарской области задержали Наумова. При обысках у него обнаружили несколько особняков с домашним кинозалом, погребами, прачечной, множеством спален и гостиных, сауной, гаражами, летними верандами. Фото шикарных апартаментов с белым роялем появлялись в телеграм-каналах. На суде по избранию меры пресечения Наумов объяснял наличие у него недешевой недвижимости ведением бизнеса.

По изначальной версии силовиков, несколько лет назад Наумов заключил договор между РКЦ "Прогресс" и ООО "Технокомплектлинии" на работы по первичной аттестации комплексов 400-05. Однако эти работы были выполнены ранее, в рамках госконтракта. То есть новый договор был фиктивным. В итоге РКЦ "Прогресс" потерял более 4,9 млн рублей.

Позже в обвинение добавили и другие эпизоды предполагаемых правонарушений. Всего их четыре.

"По имеющимся данным, Куколев и Володин, находясь в служебной зависимости от человека, являющегося бенефициарным владельцем возглавляемого ими ООО "ТКЛ", согласились на предложение последнего, заключающегося в оказании содействия в совершении хищения денежных средств ФГУП "ГНПРКЦ "ЦСКБ-ПРОГРЕСС", — следует из материалов суда.

Силовики считают, что гендиректор ООО "ТКЛ" Куколев должен был подписать подготовленные Володиным фиктивные договоры. А позже — документы, подтверждающие якобы выполнение работ по заключенным договорам.

Уголовное дело Измайловский суд Москвы согласился рассмотреть не с первого раза. Один раз материалы возвращали силовикам на исправление ошибок из-за того, что обвинение Куколеву не было четко сформулировано. Позже процесс служители Фемиды начали заново. А 9 февраля в Измайловском суде прошли прения сторон.

"Гособвинение просит в качестве наказания для Наумова семь лет лишения свободы, Володину — шесть лет, Куколеву — четыре года. Всем — в колонии общего режима", — рассказали журналисту Волга Ньюс в Измайловском суде Москвы.

Комментарии адвоката Наумова Александра Пименова на момент подготовки материала получить не удалось — он не отвечал на звонки и сообщения в мессенджере. Друзья Наумова ранее анонимно комментировали сообщения о судебном процессе в соцсетях, сообщая, что "что хороший спектакль ему на три года сделали — очень похоже, конечно", а также, что Наумов — хороший отец своим детям.

Ракетно-космический центр "Прогресс" (РКЦ "Прогресс") — одно из ведущих предприятий в ракетно-космической промышленности страны. До 1 июля 2014 г. носило название ФГУП ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс".

Сейчас перед судом предстали также экс-начальник управления финансами и внешнеэкономической деятельности РКЦ "Прогресс" Светлана Кирилина и бывший первый замгендиректора космического предприятия Сергей Тюлевин. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

Гид потребителя

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