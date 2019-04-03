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Суды Происшествия

Убыточный бизнес и особняки: в деле экс-замгендиректора "Прогресса" обнаружились странности

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фирма подследственного бывшего первого заместителя гендиректора АО РКЦ "Прогресс" по экономике и финансам Константина Наумова - ООО "Волга-Проект" - продемонстрировала убытки.

Напомним, Наумова арестовали на время следствия, обвинив в мошенничестве в особо крупном размере. По версии силовиков, несколько лет назад он заключил договор между РКЦ "Прогресс" и ООО "Технокомплектлинии" на работы по первичной аттестации комплексов 400-05. Однако эти работы были выполнены ранее, в рамках госконтракта. То есть новый договор был фиктивным. В итоге РКЦ "Прогресс" потерял более 4,9 млн рублей.

При обысках у Наумова обнаружили несколько особняков с домашним кинозалом, погребами, прачечной, множеством спален и гостиных, сауной, гаражами и летними верандами. Фото шикарных апартаментов с белым роялем даже появлялись в телеграм-каналах.

Константин Наумов был уволен из РКЦ "Прогресс" в июле 2018 года. Сейчас он официально не трудоустроен, является учредителем ООО "Волга-Проект". Как сообщил во время заседания следователь, директором "Волга-Проекта" является Игорь Пенин, который также входит в состав собственников "Технокомплектлиний".

На суде по избранию меры пресечения Наумов объяснял наличие у него недешевой недвижимости ведением бизнеса. Но, как стало известно, по данным ИАС Seldon Basis, в 2017 г. убыток ООО "Волга-Проект" составил 254 тыс. руб., в 2016 г. - 980 тыс. руб. (выручка 70 и 69 млн, соответственно).

По мнению экспертов, убыточность компании не очень хорошо соотносится с высоким уровнем жизни. С другой стороны, считают эксперты, иногда компании могут указывать отрицательный баланс для ухода от уплаты налогов.

Наумов вину не признавал.

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