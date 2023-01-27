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Суды Происшествия

У прокуратуры не получилось ужесточить приговор экс-директору РКЦ "Прогресс"

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Служители Фемиды сообщили о своем решении относительно жалобы замглавы Генпрокуратуры РФ Игоря Ткачева. Надзорное ведомство добивалось ужесточения приговора теперь уже бывшему директору Ракетно-космического центра "Прогресс" Александру Кирилину.

Фото: Архив «ВН»

Напомним, по версии следствия, Александр Кирилин с 2011 г. по декабрь 2016 г. в интересах ООО "Союзобщемашимпорт" заключил экономически невыгодный для "РКЦ "Прогресс" договор на сумму более 125 млн рублей. Также ему предъявили обвинение в растрате 3,5 млн рублей.

14 июля 2021 г. Кирилина признали виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате и приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима и штрафу 800 тыс. рублей. В апелляции с него сняли обвинение в злоупотреблении полномочиями в связи с истечением срока давности (по договору о поставке пресса), а также смягчили основное наказание по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") до пяти лет лишения свободы. В августе 2022 г. Шестой кассационный суд еще больше смягчил приговор: Кирилину было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.

Но Генпрокуратура обжаловала приговор. Сообщалось, что Кирилина могли необоснованно освободить от наказания за хищение более 125 млн руб. в связи с истечением сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

На днях Верховный Суд РФ отказал в пересмотре решения Шестого кассационного суда.

Кстати, сейчас суд Октябрьского района Самары также рассматривает дело экс-начальника управления финансами и внешнеэкономической деятельности РКЦ "Прогресс" Светланы Кирилиной и первого замгендиректора космического предприятия Сергея Тюлевина. Их обвиняют в злоупотреблении полномочиями и мошенничестве.

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Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.

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П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?

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В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это

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Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

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