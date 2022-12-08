Генпрокуратура добивается утяжеления приговора экс-главе РКЦ "Прогресс"

Генеральная прокуратура обжалует в Верховном Суде приговор по делу Александра Кирилина, возглавлявшего Ракетно-космический центр "Прогресс". Это следует из ответа ведомства на обращение депутата Госдумы Александра Хинштейна, который он опубликовал в своем Телеграм-канале.
В ответе Генпрокуратуры указывается, что проверкой выявлена неправильная квалификация действий Кирилина, повлекшая необоснованное освобождение от наказания за хищение более 125 млн руб. в связи с истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
"В Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ 29.11.2022 принесено кассационное представление, поставлен вопрос об отмене состоявшихся судебных решений и возвращении уголовного дела прокурору в целях вменения Кирилину более тяжкого преступления (ч.4 ст. 160 УК РФ)", - отмечается также в ответе.
Напомним, уголовное дело Кирилина появилось в 2018 г. после проверки, проведенной Роскосмосом. В нем насчитывалось три эпизода. Так, по версии следствия, с 2011 г. по декабрь 2016 г. он в интересах ООО "Союзобщемашимпорт" заключил невыгодный для РКЦ "Прогресс" договор по закупке гидравлического вытяжного пресса. По договору оборудование оценивалось в 11,7 млн евро, при этом подрядчик купил его за 7,6 млн евро.
Кроме того, Кирилину вменяли в вину командировки сотрудников "Прогресса" в Германию и Москву для обучения работе с этим оборудованием. На них было потрачено еще около 745 тыс. рублей. В итоге РКЦ "Прогресс" был причинен ущерб более 126 млн рублей.
Также в 2017 г. Кирилин, по версии следствия, выплатил около 3,5 млн руб. за фактически неотгулянный отпуск бывшему первому заместителю гендиректора РКЦ "Прогресс" Сергею Тюлевину.
14 июля 2021 г. Кирилина признали виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате и приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима и штрафу 800 тыс. рублей.
В апелляции с него сняли обвинение в злоупотреблении полномочиями в связи с истечением срока давности (по договору о поставке пресса), а также смягчили основное наказание по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") до пяти лет лишения свободы.
В августе 2022 г. Шестой кассационный суд еще больше смягчил приговор. Командировочные расходы сотрудников РКЦ "Прогресс" были признаны производственной необходимостью, а эпизод с необоснованной выплатой Тюлевину был переквалифицирован в злоупотребление служебными полномочиями. В итоге Кирилину было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.
Последние комментарии
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.