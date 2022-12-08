Генпрокуратура добивается утяжеления приговора экс-главе РКЦ "Прогресс"

Генеральная прокуратура обжалует в Верховном Суде приговор по делу Александра Кирилина, возглавлявшего Ракетно-космический центр "Прогресс". Это следует из ответа ведомства на обращение депутата Госдумы Александра Хинштейна, который он опубликовал в своем Телеграм-канале.

В ответе Генпрокуратуры указывается, что проверкой выявлена неправильная квалификация действий Кирилина, повлекшая необоснованное освобождение от наказания за хищение более 125 млн руб. в связи с истечение сроков давности привлечения к уголовной ответственности.

"В Судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда РФ 29.11.2022 принесено кассационное представление, поставлен вопрос об отмене состоявшихся судебных решений и возвращении уголовного дела прокурору в целях вменения Кирилину более тяжкого преступления (ч.4 ст. 160 УК РФ)", - отмечается также в ответе.

Напомним, уголовное дело Кирилина появилось в 2018 г. после проверки, проведенной Роскосмосом. В нем насчитывалось три эпизода. Так, по версии следствия, с 2011 г. по декабрь 2016 г. он в интересах ООО "Союзобщемашимпорт" заключил невыгодный для РКЦ "Прогресс" договор по закупке гидравлического вытяжного пресса. По договору оборудование оценивалось в 11,7 млн евро, при этом подрядчик купил его за 7,6 млн евро.

Кроме того, Кирилину вменяли в вину командировки сотрудников "Прогресса" в Германию и Москву для обучения работе с этим оборудованием. На них было потрачено еще около 745 тыс. рублей. В итоге РКЦ "Прогресс" был причинен ущерб более 126 млн рублей.

Также в 2017 г. Кирилин, по версии следствия, выплатил около 3,5 млн руб. за фактически неотгулянный отпуск бывшему первому заместителю гендиректора РКЦ "Прогресс" Сергею Тюлевину.

14 июля 2021 г. Кирилина признали виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате и приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима и штрафу 800 тыс. рублей.

В апелляции с него сняли обвинение в злоупотреблении полномочиями в связи с истечением срока давности (по договору о поставке пресса), а также смягчили основное наказание по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") до пяти лет лишения свободы.

В августе 2022 г. Шестой кассационный суд еще больше смягчил приговор. Командировочные расходы сотрудников РКЦ "Прогресс" были признаны производственной необходимостью, а эпизод с необоснованной выплатой Тюлевину был переквалифицирован в злоупотребление служебными полномочиями. В итоге Кирилину было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год.