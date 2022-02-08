Экс-директору РКЦ "Прогресс" Кирилину снизили срок до пяти лет

Во вторник, 8 февраля, апелляционная инстанция Самарского облсуда изменила приговор бывшему гендиректору РКЦ "Прогресс" Александру Кирилину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

С него сняли обвинение по ч. 1 ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями") в связи с истечением срока давности, а также смягчили основное наказание по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата") до пяти лет лишения свободы. В общей сложности срок наказания снизили с восьми с половиной лет заключения до пяти лет.

Напомним, 14 июля Кирилина признали виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате и приговорили к восьми с половиной годам колонии общего режима и штрафу 800 тыс. рублей.

В 2012 г. гендиректор РКЦ "Прогресс" подписал с ООО "Союзобщемашимпорт" договор на более чем 11,7 млн евро на покупку и монтаж гидравлического пресса. Подрядчик купил у немецкой фирмы агрегат за 7,6 млн евро. Обвинение считало, что "Прогресс" мог и не переплачивать посреднику. Защита утверждала, что немецкий производитель не хотел работать напрямую с российским госпредприятием.

Прокуратура и адвокат решили оспорить приговор.

Апелляционные жалобы адвоката Мотина и осужденного Кирилина были оставлены без удовлетворения.