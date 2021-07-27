Прокуратура подала жалобу на приговор Александру Кирилину

Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор Кировского райсуда Самары, вынесенный бывшему гендиректору РКЦ "Прогресс" Александру Кирилину. Об этом сообщили в суде.
Напомним, Кирилина признали виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 800 тыс. рублей.
Согласно выводам суда, в 2012 г. Кирилин подписал с ООО "Союзобщемашимпорт" договор на более чем на 11,7 млн евро на покупку и монтаж гидравлического пресса. Подрядчик купил агрегат у немецкой фирмы за 7,6 млн евро.
Гособвинитель Анастасия Коганова считала, что РКЦ "Прогресс" могло и не переплачивать посреднику. Защита же утверждала, что немецкий производитель не хотел работать напрямую с российским госпредприятием.
Подсудимый вину не признал. 14 июля Александру Кирилину огласили приговор.
23 июля представитель прокуратуры внес в суд апелляционное представление на приговор. 26 июля его приняли в работу и позже направят в Самарский областной суд.
Последние комментарии
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы
Беспредел полный
зашибись а в Волго-Камском банке, где сумма украденного (извиняюсь - долгов перед кредиторами) поболе будет, никто не понес наказания. единственный человек, кого привлекали к ответственности - Назаров, да и то в итоге замяли.. так и не понятно, чем в итоге закончилось уголовное дело этого, с позволения сказать, товарища
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!