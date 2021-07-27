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Суды Происшествия

Прокуратура подала жалобу на приговор Александру Кирилину

САМАРА. 27 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Прокуратура внесла апелляционное представление на приговор Кировского райсуда Самары, вынесенный бывшему гендиректору РКЦ "Прогресс" Александру Кирилину. Об этом сообщили в суде.

Напомним, Кирилина признали виновным в злоупотреблении полномочиями и приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 800 тыс. рублей.

Согласно выводам суда, в 2012 г. Кирилин подписал с ООО "Союзобщемашимпорт" договор на более чем на 11,7 млн евро на покупку и монтаж гидравлического пресса. Подрядчик купил агрегат у немецкой фирмы за 7,6 млн евро.

Гособвинитель Анастасия Коганова считала, что РКЦ "Прогресс" могло и не переплачивать посреднику. Защита же утверждала, что немецкий производитель не хотел работать напрямую с российским госпредприятием.

Подсудимый вину не признал. 14 июля Александру Кирилину огласили приговор.

23 июля представитель прокуратуры внес в суд апелляционное представление на приговор. 26 июля его приняли в работу и позже направят в Самарский областной суд.

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