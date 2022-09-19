Экс-гендиректор РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин выйдет на свободу по решению кассации

Шестой кассационный суд изменил приговор Кировского районного суда Самары в отношении Александра Кирилина, возглавлявшего Ракетно-космический центр "Прогресс".
Ранее суд признал Кирилина виновным в том, что с 2011 г. по декабрь 2016 г. в интересах ООО "Союзобщемашимпорт" он заключил экономически невыгодный для АО "РКЦ "Прогресс" договор по закупке гидравлического вытяжного пресса на сумму завышенную более чем на 125 млн рублей, а также инициировал командировки сотрудников "Прогресса" в Германию и Москву для обучения работе с этим оборудованием, на что было потрачено еще около 745 тыс. рублей. По этому эпизоду суд первой инстанции признал Кирилина виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
Кроме того, Кирилина признали виновным в необоснованной выплате своему первому заместителю Тюлевину компенсаций за 2008-2012 гг. на 3,5 млн рублей. По этому эпизоду Кирилину предъявили обвинение в растрате.
Сначала директора РКЦ осудили на восемь с половиной лет лишения свободы. Позже облсуд снизил срок до пяти лет.
Кассационная инстанция решила еще немного смягчить наказание.
"По эпизоду, квалифицированному по ч. 1 ст. 201 УК РФ, суды не учли, что командировочные расходы сотрудников АО "РКЦ "Прогресс" в Германию и Москву для обучения, с учетом установленных по делу обстоятельств были вызваны действительной производственной необходимостью. В этой части объем обвинения и исковые требования к Кирилину на указанную сумму уменьшены", - объяснили в Кассационном суде.
По эпизоду с необоснованной выплатой Тюлевину в кассации решили, что нужно квалифицировать действия Кирилина по другой статье УК РФ - как злоупотребление служебными полномочиями.
"В связи с изменением квалификации, с учетом положительных данных о личности осужденного, последующим возвращением Тюлевиным в АО "РКЦ Прогресс" полученной им компенсации в полном объеме, Кирилину по ч. 1 ст. 285 УК РФ назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год", - рассказали в Кассационном суде.
Как уточнил адвокат Кирилина Анатолий Мотин, выйти на свободу Кирилин должен 19 сентября в течение дня.
"Уже сегодня направлю обращение Генпрокурору с просьбой обжаловать необоснованное смягчение наказания Александру Кирилину в Верховном Суде", - отреагировал на решение суда в своем Телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Последние комментарии
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.