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Суды Происшествия

Экс-гендиректор РКЦ "Прогресс" Александр Кирилин выйдет на свободу по решению кассации

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Шестой кассационный суд изменил приговор Кировского районного суда Самары в отношении Александра Кирилина, возглавлявшего Ракетно-космический центр "Прогресс".

Фото: Архив «ВН»

Ранее суд признал Кирилина виновным в том, что с 2011 г. по декабрь 2016 г. в интересах ООО "Союзобщемашимпорт" он заключил экономически невыгодный для АО "РКЦ "Прогресс" договор по закупке гидравлического вытяжного пресса на сумму завышенную более чем на 125 млн рублей, а также инициировал командировки сотрудников "Прогресса" в Германию и Москву для обучения работе с этим оборудованием, на что было потрачено еще около 745 тыс. рублей. По этому эпизоду суд первой инстанции признал Кирилина виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

Кроме того, Кирилина признали виновным в необоснованной выплате своему первому заместителю Тюлевину компенсаций за 2008-2012 гг. на 3,5 млн рублей. По этому эпизоду Кирилину предъявили обвинение в растрате.

Сначала директора РКЦ осудили на восемь с половиной лет лишения свободы. Позже облсуд снизил срок до пяти лет.

Кассационная инстанция решила еще немного смягчить наказание.

"По эпизоду, квалифицированному по ч. 1 ст. 201 УК РФ, суды не учли, что командировочные расходы сотрудников АО "РКЦ "Прогресс" в Германию и Москву для обучения, с учетом установленных по делу обстоятельств были вызваны действительной производственной необходимостью. В этой части объем обвинения и исковые требования к Кирилину на указанную сумму уменьшены", - объяснили в Кассационном суде.

По эпизоду с необоснованной выплатой Тюлевину в кассации решили, что нужно квалифицировать действия Кирилина по другой статье УК РФ - как злоупотребление служебными полномочиями.

"В связи с изменением квалификации, с учетом положительных данных о личности осужденного, последующим возвращением Тюлевиным в АО "РКЦ Прогресс" полученной им компенсации в полном объеме, Кирилину по ч. 1 ст. 285 УК РФ назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком один год", - рассказали в Кассационном суде.

Как уточнил адвокат Кирилина Анатолий Мотин, выйти на свободу Кирилин должен 19 сентября в течение дня.

"Уже сегодня направлю обращение Генпрокурору с просьбой обжаловать необоснованное смягчение наказания Александру Кирилину в Верховном Суде", - отреагировал на решение суда в своем Телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

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