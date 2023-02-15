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В Елховке открыли комплекс для очистки сточных вод

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заменить очистные сооружения и обеспечить сельчан чистой питьевой водой просили жители Елховки, когда выдвигали свои предложения в Народную программу "Единой России".

Фото: samara.er.ru

Работы по реконструкции очистных сооружений - водозабора и  водовода в Елховке начались в 2021 году, а сейчас объект вводят в  эксплуатацию. Теперь очищенные на современном оборудовании стоки попадают в реку Кондурча, не нанося вреда экологии, а более 3 тысяч жителей Елховки получили качественную питьевую воду.

"Для жителей нашего района новые очистные - это прежде всего новое качество жизни. Чистая вода -  залог здоровья людей и улучшение экологической обстановки в целом. Ведь очень важно сохранить природные ресурсы, которыми богат наш край и наша область. Райцентр Елховка практически стоит на Кондурче, в которую попадают стоки и очень важно, что они не несут вреда  ни малым рекам, ни большим", - уверена жительница Елховского района Татьяна Беспалова.

Механическая и биологическая очистка, глубокая очистка с помощью специальных фильтров, обеззараживание ультрафиолетом - все это есть в новом комплексе для очистки сточных вод.

"Очистные сооружения в Елховском районе давно требовали замены, они не справлялись с нагрузкой и, главное, не соответствовали современным экологическим требованиям. Теперь жители нашего района пользуются водой, которая прошла очистку на самом современном оборудовании", - отметил заместитель главы Елховского района по строительству, архитектуре и ЖКХ Александр Кожевников.

"Некачественная питьевая вода, содержание железа в которой превышает норму в несколько раз - одна из главных проблем Елховского района. Реализация проекта обеспечит питьевой водой сразу два села - Елховку и Березовку", - добавил депутат фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Евгений Чудаев.

Отметим, что в Елховском районе в планах - строительство водонапорных башен, двух резервуаров для хранения чистой питьевой воды, двух насосных станций и дизельных электростанций. На площадке водозаборных сооружений установят павильоны над водозаборными скважинами и станцию обеззараживания воды.

Гид потребителя

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