Эксперты отмечают рост популярности партии "Единая Россия"

По прогнозам политологов, партия выиграет все кампании, поэтому главный вопрос избирательной кампании 2023 года — кто займет второе место.

Как сообщает сайт ER.ru, Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел круглый стол, на котором обсуждалась готовность к началу избирательной кампании этого года.

Как отметил замсекретаря Генсовета "Единой России" Сергей Перминов, фундаментальная задача партии — формировать фракции политического большинства в каждом представительном органе, где будут проходить выборы. По его словам, золотой стандарт партии — после окончания кампании на следующий день начинается подготовка к кампании следующего периода, причем каждая начинается с чистого листа.

Сергей Перминов рассказал, что для отбора кандидатов на осенние выборы "Единая Россия" традиционно проведет предварительное голосование, которое пройдет в конце мая во всех регионах, включая новые территории.

Как сообщил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, уровень поддержки "Единой России" за год вырос более чем на 10% и — до 50-51%. Деятельность партии одобряют представители всех возрастных групп.

"Респонденты предпенсионного возраста год назад 28% декларировали голосование, сейчас 38%. Аналогичные показатели и по молодежной группе — 25-34 года — плюс 10%. Есть положительная динамика и в одобрении деятельности партии: если год назад около 40% заявляли об одобрении, сейчас — порядка 50-51%", — рассказал он.

Популярность партии обусловлена несколькими факторами, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

"Во-первых, безусловно, это рейтинг Путина. Во-вторых, поддержка специальной военной операции, так как партия больше всего поддерживает военных, которые в ней участвуют. Там такие люди, как Саблин (Дмитрий Саблин, депутат ГД — прим.), Сокол (Сергей Сокол, депутат ГД — прим.), Колесников (Олег Колесников, депутат ГД — прим.), Голиков (Олег Голиков, депутат ГД — прим.), медики такие, как Хубезов (Дмитрий Хубезов, депутат ГД — прим.). В-третьих, меры социальной поддержки — как для семей мобилизованных, военнослужащих, так и в целом по стране. Последний фактор — активность губернаторов, большинство из которых либо напрямую связаны с "Единой Россией", либо возглавляют отделения партии в своих регионах", — пояснил он.

Все это, по его словам, дает основание прогнозировать, что партия выигрывает все кампании, в которых будет представлена, даже в традиционно сложных регионах и в новых регионах.

"Ярославская область, где пройдут выборы в законодательное собрание, — победа скорее всего будет за "Единой Россией". В Орле будут сложные выборы, в Алтайском крае. Можно ожидать серьезные "столкновения" в Красноярске и Новосибирске. Но это вопрос второго эшелона, второго места. Нас ждет сложная кампания, потому что будет очень много площадок, в том числе новые регионы, и нет сомнений, какая партия покажет себя лучше всего — "Единая Россия". И вопрос в том, какая партия окажется второй — она и будет претендовать на звание настоящей второй партии по всей стране, даже если где-то у нее будет небольшое проседание", — заключил политолог.