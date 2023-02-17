В Самаре оцифруют более 100 редких книг и журналов

Сотрудники Самарской областной универсальной научной библиотеки начали работу по созданию коллекции 2023 года цифровых копий уникальных изданий, которые хранятся в богатейших фондах отдела редких книг. Об этом сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Оцифровка особо ценных изданий проходит в рамках федерального проекта "Цифровая культура", который входит в структуру нацпроекта "Культура".

"В рамках нацпроекта "Культура" уже было сделано 699 электронных копий редких книг и журналов для передачи в Национальную электронную библиотеку, и в этом году предстоит перевести в цифровой формат еще 107 изданий XVIII — начала ХIX в., — рассказала директор СОУНБ Светлана Пряникова. — Старинные и хрупкие бумажные издания прошлых веков после сканирования должны остаться в первозданном виде. Кроме того, мы оцифровываем раритеты, которые хранятся только в фонде нашей библиотеки. Тем самым предоставляя возможность изучать артефакты разных исторических эпох".