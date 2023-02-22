Турчак обратил внимание на единство армии и народа, о котором президент сказал в послании

Традиционное послание Владимира Путина Федеральному собранию в этом году было посвящено как вопросам внешней политики, экономики и образования, так и социальной поддержке участников СВО и их семей, а также развитию новых регионов и помощи их жителям.

Как сообщает сайт ER.ru, Владимир Путин поблагодарил всех жителей России за мужество и решимость и отметил, что абсолютное большинство граждан поддержали СВО и действия по защите Донбасса. Также он поблагодарил всех героев, выполняющих задачи спецоперации. Президент отметил, что сейчас главное — поддержка семей, потерявших родных и близких, поэтому семьи участников специальной военной операции должны быть окружены вниманием и заботой.

Для этих целей по поручению Владимира Путина будет создан специальный государственный фонд адресной помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, переквалификации и трудоустройстве. Помимо этого, фонд будет помогать в получении долговременного ухода на дому, а также высокотехнологичного протезирования для всех, кто в этом нуждается.

"Каждая семья погибшего и каждый ветеран получит личного социального работника, который сможет выявлять главные нужды и оперативно помогать решать все вопросы в режиме личного общения. Структуры фонда, с помощью которых будет организована эта работа, будут развернуты в регионах уже в этом году", — рассказал Владимир Путин.

Помимо этого, он предложил установить для всех военнослужащих — участников СВО регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу. Эту инициативу с Минобороны ранее прорабатывала рабочая группа по вопросам СВО, которую возглавил первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

Отдельное внимание президент уделил социальной политике: увеличению МРОТ и развитию мер поддержки семей с детьми. Глава государства предложил с 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению (МРОТ — прим. ред.) провести еще одно — на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля.

Поменяется и размер социального налогового вычета: по расходам на обучение детей — с 50 тысяч до 110 тысяч рублей в год, а по расходам на собственное обучение, лечение и приобретение лекарств — со 120 до 150 тысяч рублей. Из этих сумм государство вернет 13% из подоходного налога.

Регионы для своего развития получат возможность получить средства на нацпроекты, которые были зарезервированы на 2024 год через беспроцентные казначейские кредиты. Также прямое влияние на инфраструктурное развитие окажет продолжение программы социальной газификации, которую "Единая Россия" реализует вместе с "Газпромом".

"Действие программы будет распространено на социальные объекты: детские сады и школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты. А для граждан она теперь будет действовать постоянно", — отметил президент.

Помимо этого, он отметил важность строительства объектов социальной инфраструктуры. Президент напомнил, что по программе капремонта школ, которую "Единая Россия" реализует с Минпросвещения, к концу этого года приведут в порядок почти 3,5 тысячи зданий. Владимир Путин рассказал, что большая часть из них находится в сельских территориях. Он также отметил, что в этом году такая работа также разворачивается в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях.

По словам президента, с 2025 года федеральные средства на ремонт и обновление детских садов, школ, техникумов и колледжей будут выделяться регионам на регулярной основе, чтобы в принципе не допускать ситуаций, когда здания оказываются в запущенном состоянии.

Затронул глава государства и вопросы образования. Президент предложил вернуться к традиционной для России базовой подготовке специалистов с высшим образованием. Срок обучения может составить от четырех до шести лет. Если профессия требует дополнительной подготовки, студент сможет продолжить образование в магистратуре или ординатуре. В отдельный уровень высшего образования выделят аспирантуру с акцентом на подготовку кадров для научной и преподавательской деятельности.

Особое внимание президент уделил повышению кадрового потенциала армии и флота. Он поручил укреплять гарантии для трудовых коллективов и запустить специальную программу льготного арендного жилья для работников предприятий ОПК. По его словам, ставка аренды для них будет существенно ниже рыночной, так как значительную часть платы за жилье возьмет на себя государство.

В заключение президент отдельно остановился на поддержке фронта и участии в этом жителей страны. Владимир Путин подчеркнул, что фронт проходит сейчас через сердца миллионов людей.

"Они отправляют на передовую медикаменты, средства связи, снаряжение, транспорт, теплые вещи, маскировочные сети. Все, что помогает сохранить жизни наших ребят. Все молитвы на разных языках — за Победу, за боевых товарищей, за Родину. Правда — за нами", — заключил президент.

Как отметил Андрей Турчак, комментируя итоги послания, сегодня вся страна сплотилась ради общей цели — все для фронта и все для Победы.

"Главная мысль послания — единство народа и армии. Десятки тысяч людей по всей стране, от мала до велика, вносят свой вклад в ее достижение. И сегодня президент лично поблагодарил всех, кто занят этой работой. И так в нашей стране было, есть и будет. И только так победим!" — заключил секретарь Генсовета "Единой России".