В регионе при поддержке "Единой России" проходят профориентационные экскурсии для молодежи и студентов

По инициативе депутатов фракции "Единой России" в региональном парламенте активисты "Молодой Гвардии", студенты и волонтеры побывали в музее истории старейшего газотранспортного предприятия региона и Газпрома.

История музея тесно связана со становлением и развитием отечественной газовой промышленности. Ребята познакомились с обширной музейной экспозицией, где хранится немало подлинных экспонатов: от газет времен Великой Отечественной войны до уникального оборудование для подводной сварки, узнали о жизни Самары - "запасной столицы" и газификации всей страны.

"Нам рассказали историю создания компании, о ее прошлом и настоящем, о запуске газопровода "Самара - Бургуслан". Мне захотелось связать свою жизнь с газовой отраслью и внести свой вклад в развитие российской промышленности", - поделился впечатлениями волонтер Илья Усачев.

"Мне запомнились истории о людях, которые работали на масштабном строительстве газопровода, отдавали своему делу все силы. Они вызывают большое уважение, хочется быть похожими на них", - рассказала после экскурсии Алиса Суркова, активист МГЕР.

В юбилейный для самарских газовиков год по инициативе депутатов Самарской губернской думы - генерального директора ООО "Газпром трансгаз Самара" Владимира Субботина и генерального директора ООО "Газпром межрегионагаз Самара" и "Газпром газораспределение Самара" Михаила Смирнова - сотрудники музея пригласили на профориентационную и историческую экскурсию волонтеров, студентов и учащихся ссузов.

"Жители Самарского края могут по праву гордиться тем, что Самарская область на протяжении десятилетий лидирует и в разработке газовых месторождений, и в применении "голубого топлива". История газопровода "Бугуруслан - Куйбышев", по которому газ поступал на оборонные предприятия, где тоже ковалась Победа, и все дальнейшее успешное развитие газовой отрасли региона нельзя отделить от истории большой страны. Молодежь должна знать свою историю в лицах и фактах. Без этого невозможно строить успешное будущее", - считает депутат фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Михаил Смирнов.

Отметим, что по инициативе "Единой России" и при поддержке депутатов фракции в регионе проходят профориентационные экскурсии для молодежи и студентов на крупные предприятия Самарской области, чтобы познакомить подрастающее поколение с многообразием специальностей и историей промышленного производства.