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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поручил оказать помощь пострадавшим в крупном ДТП в Нефтегорском районе

САМАРА. 23 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Дмитрий Азаров в четверг, 23 февраля, дал ряд поручений в связи с аварией в Нефтегорском районе. Доклад о произошедшем глава региона получил сразу по прибытии из зоны СВО.

Напомним, ДТП, в котором погибли пятеро и пострадали 11 человек, произошло сегодня утром в Нефтегорском районе, на трассе М5 Урал.

"Выстроено взаимодействие с МЧС, правоохранительными органами. Но самое главное - оказание помощи пострадавшим. По моему поручению на место выехал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, его задача - организовать оказание экстренной, а если потребуется - высокотехнологичной и другой необходимой помощи", - сообщил глава региона.

По его словам, в Нефтегорскую ЦРБ  из Самары направлены 2 реанимобиля с мультидисциплинарной  бригадой врачей, а также бригада центра медицины катастроф.

"Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой страшной аварии. Семьям будет оказана необходимая помощь", - заявил Дмитрий Азаров.

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