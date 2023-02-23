Дмитрий Азаров поручил оказать помощь пострадавшим в крупном ДТП в Нефтегорском районе

Губернатор Дмитрий Азаров в четверг, 23 февраля, дал ряд поручений в связи с аварией в Нефтегорском районе. Доклад о произошедшем глава региона получил сразу по прибытии из зоны СВО.
Напомним, ДТП, в котором погибли пятеро и пострадали 11 человек, произошло сегодня утром в Нефтегорском районе, на трассе М5 Урал.
"Выстроено взаимодействие с МЧС, правоохранительными органами. Но самое главное - оказание помощи пострадавшим. По моему поручению на место выехал министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян, его задача - организовать оказание экстренной, а если потребуется - высокотехнологичной и другой необходимой помощи", - сообщил глава региона.
По его словам, в Нефтегорскую ЦРБ из Самары направлены 2 реанимобиля с мультидисциплинарной бригадой врачей, а также бригада центра медицины катастроф.
"Выражаю искренние соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой страшной аварии. Семьям будет оказана необходимая помощь", - заявил Дмитрий Азаров.
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