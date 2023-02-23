В Нефтегорском районе на трассе столкнулись грузовик и "маршрутка", есть погибшие

В четверг, 23 февраля, в 9:20 в Нефтегорском районе Самарской области на 83 км автодороги М-5 Урал (подъезд к г. Оренбург) произошло крупное ДТП.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте дорожно-транспортного происшествия.
По предварительным данным, на трассе столкнулись три автомобиля, в том числе, маршрутный автобус. Предварительно, в ДТП пять человек погибли и семь пострадали.
Полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!