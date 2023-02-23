В Нефтегорском районе на трассе столкнулись грузовик и "маршрутка", есть погибшие

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В четверг, 23 февраля, в 9:20 в Нефтегорском районе Самарской области на 83 км автодороги М-5 Урал (подъезд к г. Оренбург) произошло крупное ДТП.