Содержание региональных дорог в Самаре обойдется в 550 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог опубликовало два лота на сайте госзакупок, связанные с выполнением работ по содержанию дорог. Суммарно начальная цена контракта составляет 557,8 млн рублей.

Первый лот — работы по содержанию ул. Ново-Садовой (от ул. Полевой до пр. Кирова), Красноглинского шоссе (от моста через р. Сок до Волжского шоссе), ул. Демократической (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой), Волжского шоссе (от Московского до Красноглинского шоссе), дороги Волжский — аэропорт "Курумоч" на участке км 11+488 — км 12+388. Начальная цена контракта — 258,62 млн рублей.

Второй лот — содержание Московского шоссе (от ул. Мичурина до а/д Подъезд к Самаре от М-5 "Урал"), мостового перехода "Кировский". Начальная цена контракта — 299,2 млн рублей.

Победители торгов определятся после 21 марта. Они должны приступить к работам 1 апреля, завершить до 30 ноября 2023 г.