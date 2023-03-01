Содержание региональных дорог в Самаре обойдется в 550 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог опубликовало два лота на сайте госзакупок, связанные с выполнением работ по содержанию дорог. Суммарно начальная цена контракта составляет 557,8 млн рублей.
Первый лот — работы по содержанию ул. Ново-Садовой (от ул. Полевой до пр. Кирова), Красноглинского шоссе (от моста через р. Сок до Волжского шоссе), ул. Демократической (от Волжского шоссе до ул. Ново-Садовой), Волжского шоссе (от Московского до Красноглинского шоссе), дороги Волжский — аэропорт "Курумоч" на участке км 11+488 — км 12+388. Начальная цена контракта — 258,62 млн рублей.
Второй лот — содержание Московского шоссе (от ул. Мичурина до а/д Подъезд к Самаре от М-5 "Урал"), мостового перехода "Кировский". Начальная цена контракта — 299,2 млн рублей.
Победители торгов определятся после 21 марта. Они должны приступить к работам 1 апреля, завершить до 30 ноября 2023 г.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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