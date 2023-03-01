16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Жители Самарской области приняли участие во Всероссийской акции "Диктант ЖКХ" В День защитника Отечества самарские волонтеры приняли участие в тренировке по кекушинкай-карате Волонтеры "Единой России" поздравили ветеранов Снежного с Днем защитника Отечества В регионе при поддержке "Единой России" проходят профориентационные экскурсии для молодежи и студентов Самарское реготделение партии "Родина" возглавил Валерий Барсук

Партии Власть и политика

Жители Самарской области приняли участие во Всероссийской акции "Диктант ЖКХ"

САМАРА. 1 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 38
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Диктант на коммунальную тему написали более 1500 человек, среди них - старшеклассники, студенты, активисты ТОСов. Всероссийский "Диктант ЖКХ" в регионе проходит при поддержке партии "Единая Россия".

Это тест для всех желающих  в любом удобном для каждого формате. Первые онлайн-диктанты состоялись еще в феврале. 1 марта по всей стране стартовала серия очных диктантов.

В Самарском регионе проверить свои знания  решили члены ТОСов, председатели МКД, активные жители, студенты и школьники. Главными площадками для тестирования диктанта стали исполнительный комитет регионального  отделения  партии "Единая Россия" и классы квалификационного центра ЖКХ и энергетики.

"Активность жителей в вопросе правового просвещения и желании разбираться досконально в управлении многоквартирными домами в Самарском регионе  только растет. Если в 2013 году процент жителей, готовых вникать в сложные процессы ЖКХ, составлял не больше 5, то сегодня это цифра увеличилась до 15 процентов, а по отдельным муниципальным образованиям она стала еще выше", - отметил член общественного совета партийного проекта "Школа грамотного потребителя", руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Виктор Часовских.

30 вопросов, на каждый - 1 минута. По итогам успешно пройденного тестирования (не менее 25 правильных ответов из 30) участник получает электронный сертификат, но сами участники говорят, что знания важнее документа. Самарский школьник Дмитрий проходит тест  с прицелом на будущее, чтобы, став собственником, знать и свои права, и обязанности: " Я пока живу с родителями, но настанет время и, конечно, мне самому придется отвечать за коммунальные платежи и ориентироваться в самых разных вопросах, связанных с жильем. Диктант сложный, но интересный. Хочу в этой теме основательно разобраться".

Координатор партийного проекта "Школа грамотного  потребителя" Виктория Каткова, руководитель  Госжилинспекции Самарской области,  считает, что  молодым особенно важно повышать свою правовую грамотность.

"Участие в диктанте -это не только проверка знаний, но и возможность узнать много нового, без чего невозможно свободно ориентироваться в своих правах как собственника жилья", - уверена главный жилищный инспектор региона.

В рамках акции прошла правовой ликбез вместе с жителями и представителями ТОСа управляющий микрорайоном из Ленинского района Самары Елена Постникова: "Написала диктант и сразу вижу, в чем мои пробелы. Нормативы и рекомендации в сфере ЖКХ меняются постоянно и поэтому очень важно быть в курсе всех последних нововведений. Важно разбираться самой, надо уметь грамотно и доходчиво разъяснить жителям их права и обязанности: как вести себя, если возникает конфликтная ситуация, к примеру, с управляющей компанией, как отстоять свои права".

Сегодня "Диктант ЖКХ" написали более 1, 5 тысячи жителей региона. Акция  продлится до 14 апреля.  Все желающие смогут пройти онлайн-тестирование на портале "Школа ЖКХ"  (https://life.er.ru.). Оно состоит из вопросов по управлению многоквартирным домом, предоставлению услуг ЖКХ, защите прав потребителей в этой сфере.

Напомним, "Диктант ЖКХ" - часть большой работы по правовому просвещению собственников жилья, по поддержке активных жителей, повышению качества работы сотрудников жилищно-коммунальной сферы, которую ведет партия "Единая Россия" в рамках проектов "Жители МКД" и "Школа грамотного потребителя".

Гид потребителя

Последние комментарии

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:14 В Самарской области утвердили народную программу "Единой России"

программа принята и забыта , что что а обещать они умеют ! только вот выполнять не спешат !

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:12 "Единая Россия": Комплексное развитие сферы образования и мер поддержки учителей - приоритетная задача партии

Ну столько Лапши , теперь наверное макароны подорожают ))))

Дмитрий Задунайский 12 августа 2021 03:52 Единороссы разъяснили, как жителям Самарской области получить компенсацию расходов на вывоз ТКО

Какие хитрожопые едрососы! коммунисты судились судились за отмену этого постановления Азарова, ничего не получилось, а эти заботливые защитники предложили компенсацию и Азаров поддержал, и ещё так вовремя прямо на кануне выборов в государственную думу. Если бы у меня не было мозгов и понимания того, что происходит, я бы наверное сразу побежал голосовать за едрососов.

Walerii T 11 августа 2021 14:51 Дмитрий Азаров поддержал инициативу "Единой России" о компенсации расходов на вывоз мусора

Сам себя поддержал. Браво!

Александр Иванов 01 апреля 2018 12:17 Самара простилась с Валентином Романовым

Горжусь тем, что был знаком с Настоящим Коммунистом и Человеком В.С. Романовым! Вечная память!

Фото на сайте

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Конференция регионального отделения партии "Единая России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2