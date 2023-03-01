Жители Самарской области приняли участие во Всероссийской акции "Диктант ЖКХ"

Диктант на коммунальную тему написали более 1500 человек, среди них - старшеклассники, студенты, активисты ТОСов. Всероссийский "Диктант ЖКХ" в регионе проходит при поддержке партии "Единая Россия".

Это тест для всех желающих в любом удобном для каждого формате. Первые онлайн-диктанты состоялись еще в феврале. 1 марта по всей стране стартовала серия очных диктантов.

В Самарском регионе проверить свои знания решили члены ТОСов, председатели МКД, активные жители, студенты и школьники. Главными площадками для тестирования диктанта стали исполнительный комитет регионального отделения партии "Единая Россия" и классы квалификационного центра ЖКХ и энергетики.

"Активность жителей в вопросе правового просвещения и желании разбираться досконально в управлении многоквартирными домами в Самарском регионе только растет. Если в 2013 году процент жителей, готовых вникать в сложные процессы ЖКХ, составлял не больше 5, то сегодня это цифра увеличилась до 15 процентов, а по отдельным муниципальным образованиям она стала еще выше", - отметил член общественного совета партийного проекта "Школа грамотного потребителя", руководитель регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Виктор Часовских.

30 вопросов, на каждый - 1 минута. По итогам успешно пройденного тестирования (не менее 25 правильных ответов из 30) участник получает электронный сертификат, но сами участники говорят, что знания важнее документа. Самарский школьник Дмитрий проходит тест с прицелом на будущее, чтобы, став собственником, знать и свои права, и обязанности: " Я пока живу с родителями, но настанет время и, конечно, мне самому придется отвечать за коммунальные платежи и ориентироваться в самых разных вопросах, связанных с жильем. Диктант сложный, но интересный. Хочу в этой теме основательно разобраться".

Координатор партийного проекта "Школа грамотного потребителя" Виктория Каткова, руководитель Госжилинспекции Самарской области, считает, что молодым особенно важно повышать свою правовую грамотность.

"Участие в диктанте -это не только проверка знаний, но и возможность узнать много нового, без чего невозможно свободно ориентироваться в своих правах как собственника жилья", - уверена главный жилищный инспектор региона.



В рамках акции прошла правовой ликбез вместе с жителями и представителями ТОСа управляющий микрорайоном из Ленинского района Самары Елена Постникова: "Написала диктант и сразу вижу, в чем мои пробелы. Нормативы и рекомендации в сфере ЖКХ меняются постоянно и поэтому очень важно быть в курсе всех последних нововведений. Важно разбираться самой, надо уметь грамотно и доходчиво разъяснить жителям их права и обязанности: как вести себя, если возникает конфликтная ситуация, к примеру, с управляющей компанией, как отстоять свои права".

Сегодня "Диктант ЖКХ" написали более 1, 5 тысячи жителей региона. Акция продлится до 14 апреля. Все желающие смогут пройти онлайн-тестирование на портале "Школа ЖКХ" (https://life.er.ru.). Оно состоит из вопросов по управлению многоквартирным домом, предоставлению услуг ЖКХ, защите прав потребителей в этой сфере.

Напомним, "Диктант ЖКХ" - часть большой работы по правовому просвещению собственников жилья, по поддержке активных жителей, повышению качества работы сотрудников жилищно-коммунальной сферы, которую ведет партия "Единая Россия" в рамках проектов "Жители МКД" и "Школа грамотного потребителя".