В Самаре презентовали огромную книгу из снега и льда

В четверг, 2 марта, в Самаре торжественно открыли ледовый арт-объект, посвященный 50-летию Самарской областной библиотеки для молодежи.

"Ледовая скульптура в этом году представляет собой раскрытую книгу и лежащий на ней многогранник как символ просветительской и творческой деятельности библиотеки: продвижение молодежного чтения, инклюзивные творческие лаборатории, культурное добровольчество, художественные мастерские и другие направления развития библиотеки будущего", — отмечают организаторы.

По словам представителей библиотеки, презентация арт-объекта открыла цикл праздничных событий, посвященных юбилею. Информация о них появится позже.