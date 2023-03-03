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Молодежная политика Общество

В Самаре презентовали огромную книгу из снега и льда

САМАРА. 3 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 2 марта, в Самаре торжественно открыли ледовый арт-объект, посвященный 50-летию Самарской областной библиотеки для молодежи.

Фото: vk.com

"Ледовая скульптура в этом году представляет собой раскрытую книгу и лежащий на ней многогранник как символ просветительской и творческой деятельности библиотеки: продвижение молодежного чтения, инклюзивные творческие лаборатории, культурное добровольчество, художественные мастерские и другие направления развития библиотеки будущего", — отмечают организаторы.

По словам представителей библиотеки, презентация арт-объекта открыла цикл праздничных событий, посвященных юбилею. Информация о них появится позже.

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