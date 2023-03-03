В Самаре из-за коммунальной аварии автобус №61 изменил маршрут

В пятницу, 3 марта, в Самаре в связи с аварийными работами на водоснабжении в районе дома № 25 по ул. Солнечной перекрыто движение по ул. Солнечная.

Автобус № 61 следует в объезд по маршруту: ул. Шверника, ул. Ново-Садовая, ул. Губанова в направлении ООТ Колизей, сообщает городской дептранс.